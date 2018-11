Radio Birdman i Bar Ramon: un descens al Maelström

Si Radio Birdman no va a Roger Estrada, Roger Estrada va a Radio Birdman. Reconec que és agosarat adjudicar-me el rol del profeta en aquesta adaptació lliure del refranyer popular; i encara més si convenim que aquest rol seria més adequat per a Rob Younger i Deniz Tek, els líders de la històrica formació de rock australiana, que el cap de setmana passat va actuar a la Sala Zero de Tarragona. Sigui com sigui, per veure en directe Radio Birdman la distància entre Bàrcino i Tàrraco no pot ser un obstacle.

Malauradament, he d’ometre la crònica del concert, un aquelarre que hauria fet embogir el mateix Edgar Allan Poe, a qui els Birdman van homenatjar en un dels seus himnes més kamikazes: Descent into the Maelström. Aquí pertoca parlar del descens al remolí gastronòmic que el meu amic Carlos i jo vam compartir a la barra del Bar Ramon (Comte Borrell, 81) hores abans de baixar cap a Tarragona. Un tête-à-tête golafre que, com totes les trobades improvisades -jo venia de comprar una bombeta a l’Abelux de la plaça Urquinaona, ell s’havia llevat tard i no tenia previst dinar-, va assolir cotes memorables. Només cal que mireu la foto...

És el que passa sempre que vaig al Ramon, ja sigui amb el Carlos a la barra o amb una colla d’amics ocupant mitja sala. El local capitanejat pel David i la Yolanda és un referent infal·lible de la bona teca i la millor rauxa al barri de Sant Antoni, on sempre, repeteixo sempre, surts més feliç de com has entrat. Però com no hauries de fer-ho si has menjat la seva ja icònica torradeta de filet amb foie, uns calamars a la romana que fan emmudir un escèptic com qui us parla, les cloïsses més carnoses del veïnat i un assortiment de formatges que va propiciar un duel d’onomatopeies de plaer entre els dos fans de Radio Birdman. Rob, Deniz: l’any que ve quedem al Ramon!