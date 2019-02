Quin Pollastre! Rostisseria eco i gurmet

Aquesta historia és un clàssic: dos amics -publicistes, emprenedors, inquiets- i les seves respectives parelles decideixen explorar horitzons més enllà del món de la comunicació. En parlen, hi pensen, hi comencen a donar voltes, i mesos després aquella idea incipient es converteix en una realitat: una rostisseria clàssica -però premium -, adaptada al ciutadà actual, més conscient i exigent amb la qualitat d’allò que menja i el perquè ho menja, i amb poca disponiblitat per perdre el temps. Poc mesos després Quin Pollastre! s’ha convertit en un referent de Sant Gervasi - Galbany amb un nom que fa referència directa als maldecaps -però també il·lusions i recompenses- que porta qualsevol nova aventura. Un projecte amb una fórmula simple i efectiva: pollastres a l’ast gurmet i plats preparats ecològics per emportar. Receptes fetes amb dedicació, delicadesa i ingredients de primera qualitat. I tot molt familiar: els socis són amics i família, i els cuiners mare i fill.

Entro al local: un sofà Chester presideix la sala; al fons, el taulell i la cuina oberta. La resta de l’espai, diàfan, lluminós i càlid. Molta fusta, poca decoració i volta catalana al sostre. M’emporto un pollastre i me n’expliquen tots els detalls: criat a Catalunya, de creixement lent i amb una alimentació 100% de tipus vegetal natural. I ho acompanyo amb una bona ració de croquetes, amanida de quinoa i carxofes, tot també ecològic. Un cop a casa, practicitat màxima: desenfundem les bosses i a l’atac. I, en efecte, comprovem que la carn d’aquest pollastre és més tendra, més nutritiva, més gustosa. I, si hi sumem el toc de poma i el suquet a base d’oli ecològic, és tota una experiència. Realment, el pollastre de muntar Quin Pollastre! ha valgut la pena.u

Passatge Josep Llovera, 1-3 (Barcelona)