El Puigdemont negre: per què ho peta?

Potser encara trigarem a veure el primer president negre de la Generalitat, però ja tenim aquí Lory Puigdemoney, la versió africana del president a l’exili i que des de diumenge ho està petant de manera espectacular a YouTube (més d’un milió i mig de visualitzacions en menys d’una setmana i pujant). Però qui és Puigdemoney? Per si encara hi ha algú que no ho sàpiga, rere aquesta paròdia s’hi amaga Lory Money, pseudònim de Dara Dia, un senegalès que va arribar en pastera l’any 2006 i que s’ha fet famós pels seus vídeos de música trap a YouTube.

Tal com explica en una conferència TEDx, Money va fer un trajecte de vuit dies en una barca on hi viatjaven 80 persones. Quan faltaven dos dies per arribar se’ls va acabar el menjar, l’aigua i el combustible, però van acabar sent rescatats per un helicòpter de la Creu Roja. Després, un cop a València, va sobreviure fent de manter, per la qual cosa només va haver d’aprendre tres paraules: gafas diez euros. Aquesta experiència la va explicar en el seu primer vídeo, on descobrim que fer un Santa Claus és recollir la mercaderia amb la manta i carregar-se-la a l’esquena quan arriba la policia. La seva natural simpatia, sentit de l’humor i perseverança van fer que Dia prosperés.

Perquè Money no només s’ha fet famós a YouTube amb hits com Ola k ase (12 milions i mig de visualitzacions), sinó que ha creat la seva pròpia empresa, la marca de begudes energètiques Suaj Unlimited, que no para de promocionar als seus clips i sempre que en té l’oportunitat. Amb més de cinc-cents punts de venda a la Península -la majoria al País Valencià-, Suaj és una beguda que rebaixa la cafeïna i la taurina a la meitat per “fluir like a boss ”. Money també ha escrit unes memòries, El youtuber que llegó en patera (Península, 2016), on explica com s’ho ha fet. Ell defensa que un somriure és la millor arma per tirar endavant i que no hi ha res impossible, tot i que no tenim constància que les altres 80 persones que viatjaven amb ell a la pastera hagin tingut tanta sort.

Money ha aconseguit altres èxits, com la paròdia del Petit Nicolás (“ Tiene money tiene cash, el pequeño Nicolàs ”) o la de les Falles, però, ¿per què ho ha petat tan fort, amb Independent? De gags sobre Puigdemont n’hi ha hagut molts, des dels del Polònia fins al de la chirigota de Cadis, però mentre aquest últim només pot aspirar a fer riure els d’un bàndol, el de Money és capaç de divertir tant els defensors com els detractors del president a l’exili. La cançó, que és un remix del Gucci gang de l’estatunidenc Lil Pump, té la virtut de reunir en un minut i quinze segons una sèrie d’eslògans que passaran a formar part del folklore del “ prr-prrucés ”: “ Ma votao mucha gent / lo siento Rajoy, men ”, “ España me ataca, / pues toma pantumaca madafaka ”, “ Quiero país new / en el VIP siempre Codorniu ”.

El gag de Puigdemoney també té una altra virtut: encara que sigui en to humorístic, posa una mirada d’origen immigrant a l’abast d’una societat sense representants públics que no siguin blancs i que, per tant, té oblidada una part molt important de la seva ciutadania. En el país que venera la Moreneta -i que vol ser new - encara hi ha molta feina per fer, com per exemple un esforç per recuperar la memòria del seu passat esclavista, que no tot ha de ser hi-hi-ha-ha.