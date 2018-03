Primero Primera, Un secret molt ben guardat

Respira Barcelona. Tot és bon gust i calidesa. Et sens a casa des que en trepitges el primer metre quadrat i es fa difícil marxar-ne. L’hotel Primero Primera, camuflat al barri de les Tres Torres, és un dels secrets més ben guardats de la ciutat. I potser millor que no l’escampem gaire. Un espai semiprivat que t’allunya de tot i et transporta a l’exclusivitat d’un club britànic.

Quan arribes, no saps ben bé per on començar. El Primero Primera trenca l’estructura habitual d’un hotel convencional, i aquí hi ha la gràcia. La planta baixa funciona per blocs separats: la recepció, el club privat, el bar. Començo per aquí: detecto el restaurant per esmorzar i hi entro. Butaques, taules rodones, coixins. La llum justa de primera hora. Tot molt british. Tot molt cosy. Tot molt càlid. Molts racons, moltes reunions, molts business entre mans. A l’extrem esquerre, una taula alta que centralitza tot l’esmorzar. Fruita, cereals, entrepans, croissants. Per a tots els gustos: un bufet amb tots els ets i uts. L’ambient és íntim. Ve molt de gust començar el dia aquí i ara.

El nom de l’hotel fa referència a la propietària, que ha viscut a la primera planta des de l’any 1955. I aquí la força: l’hotel transmet l’idea de viure en una casa particular en un barri residencial de Barcelona. I aquest és el valor diferencial de l’experiència. Trenta habitacions, un jardí privat, sales per a esdeveniments, un saló per treballar i múltiples racons que et fan sentir a casa. Tot reformat amb un estil timeless-chic molt barceloní que barreja la tradició i la modernitat. El Primero Primera és d’aquells hotels on faries check-in a la teva pròpia ciutat i que et brinda l’oportunitat perfecte per desconnectar de la rutina.u

CARRER DEL DOCTOR CARULLA, 25 (BARCELONA)