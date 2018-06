La Plassohla, cuina de sol a sol als baixos de l’Ohla

Hi ha alguna cosa màgica que destil·len les ciutats observades des de dalt. Segurament és la novetat d’una perspectiva poc habitual, però sigui el que sigui resulta fascinant desxifrar Barcelona a través dels seus terrats i terrasses. I encara més si resulta que estàs al bell mig del Gòtic, amb la Catedral a dos pams. Colors torrats, textures vàries, aires condicionats apilonats, patis interiors, roba estesa i el mar de fons. El sol, espatarrant. Soc a la terrassa de l’Ohla, un dels secrets més ben guardats de la ciutat. Petita, acollidora, familiar, autèntica, poc transitada (fins ara) i amb un menú a base de tapetes i amanides lleugeres perfecte per matar el cuquet. He pujat a recordar aquestes vistes inèdites de la ciutat de Barcelona, però en teoria vinc a dinar al restaurant La Plassohla, ubicat als baixos de l’hotel, al bell mig de la Via Laietana.

L’interiorisime és solemne i està resolt a cop de fusta fosca, gots de colors, cuina vista i finestrals enormes. Majestuós i acollidor a la vegada. Seiem en una de les taules centrals amb vistes a la cuina: transparència en estat pur del que passa als fogons i durant l’emplatat. Aquí no hi ha lloc per a secrets. Abans de veure la carta, detecto un caneló de salmó i alvocat que ja apunto a la llista mental. Arriba la carta i demanem: tot plats i platets per compartir, el nou must dels dinars ràpids. Una de croquetes, una de bacallà, un tàrtar de tonyina, amanida de tomàquet i mozzarella, ceviche de daurada, pebrots del piquillo i, efectivament, el caneló de salmó anhelat. Ràpid, bo i lleuger. La carta la firma Romain Fornell (xef també del restaurant Caelis, amb una estrella Michelin), i el millor del local és que està obert de 12 a 12 de manera ininterrompuda: cuina non-stop en qualsevol moment del dia.u

Via Laietana, 49 (Barcelona)