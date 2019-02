Park Piolets, Menjar asiàtic a alta muntanya

Soc a 1.817 metres d’altitud. A fora fa un fred relatiu, menys del que toca. A dins regna la calma -de moment- i tot és pur confort. Disseny i gastronomia a punt per ser devorats. És dissabte i tot està a punt de començar: aquell moment en què les perspectives d’un cap de setmana intens es disparen. Soc a Andorra, concretament a Soldeu, envoltada de (poca) neu i muntanyes plenes d’esquiadors.

Quan trepitges el lobby de l’Hotel Piolets, la vida es torna més fàcil, tothom és amable i totes les opcions són bones, pràcticament no has ni de pensar. I quan el dia a dia és un trepidant-seguit-de-decisions, cada cop aprecies més que decideixin per tu. I que ho facin amb criteri. Aquí són experts en això: en crear experiències úniques que fan que tot sigui millor. L’interiorisme de l’estudi de Pilar Líbano és una barreja perfecta de calidesa i elegància. L’oferta gastronòmica és espectacular: d’una banda, el 1817 ofereix dinars a la carta i sopars i esmorzars de bufet -que són dels millors que he provat últimament- i el Kao Soldeu és el pop-up d’hivern que proposa una selecció dels hits del Shanghai i el Kao Dim Sum, pioners de la cuina asiàtica a Barcelona. Però el secret d’aquest petit oasi andorrà és que toquen perfectament la fórmula híbrida entre ser un hotel familiar i un hotel no familiar. És a dir, pots venir sol, amb parella o amb fills i facis el que facis l’hotel et proposa una experiència que s’adapta al que tu vols. I ho deixo anar: el secret és el Kids Room i el servei de guarderia, que et permet anar a esquiar, a l’spa, a dinar, a fer un gintònic o senzillament fer tranquil·lament la migdiada mentre els nens tenen un superprograma d’activitats i unes monitores que són família des del minut 1.

CARRETERA GENERAL 2, 19. SOLDEU (ANDORRA)