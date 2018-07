Paradís de còctels (sense alcohol)

Ja és vox populi entre la fauna nocturna barcelonina (i guiri) que creuant la falsa nevera del Pastrami Bar (Rera Palau, 4) s’accedeix a la cocteleria clandestina amb més volada de la ciutat: Paradiso. En només dos anys, l’ speakeasy capitanejat per Giacomo Giannotti -millor bàrman d’Espanya l’any 2014- s’ha erigit no només en el local de moda del barri del Born sinó en la Meca per als que volen gaudir d’una bona copa amb ració extra de fantasia. A la seva enlluernadora carta hi trobem còctels imaginatius tant per la seva combinació d’ingredients, sabors, olors i textures com per unes presentacions tan vistoses que farien embogir Willy Wonka.

Aquesta setmana Paradiso ha acollit la residència espanyola de Nolo, la primera cocteleria pop-up de begudes sense alcohol o amb baixa graduació alcohòlica. Un esdeveniment simultani a setze de les millors cocteleries del món que ha significat la primera acció global de Seedlip, la companyia britànica que lidera una nova visió de la cocteleria que dona resposta al dilema de què beure quan no bevem. Vaig conèixer Ben Branson, el seu fundador, a la gala dels premis The World’s 50 Best Restaurants 2018, celebrada a Bilbao, i em va captivar l’entusiasme amb què parlava de les dues variants que hi presentava de Seedlip, elaborades a partir de la maceració i destil·lació de diferents ingredients botànics i espècies com pomelo, llimona, pèsol, farigola, romaní, cardamom...

Quan creuo les portes del paradís, rere la barra hi trobo Luke Pearson, l’ambaixador de Seedlip aquesta nit a Barcelona. No trigo gaire a tastar els tres còctels amb baixa graduació alcohòlica que em prepara amb una desimboltura fascinant. Ja hi som, una altra nit que promet. Brindo per vosaltres, bon estiu i fins al setembre!