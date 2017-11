Montse Sotorra:“D’arrugues tinc les que tinc. I vull inspirar”

Casada, amb tres fills, dos nets “i dos més que estan a punt d’arribar”, Montse Sotorra va decidir penjar cada dia al seu Instagram una foto de com s’havia vestit. Va començar a fer-ho fa un any com a projecte “personal, però també familiar”, i sense buscar-ho s’ha convertit en un referent per a dones que no volen renunciar al plaer de la moda en arribar a la maduresa. Fins i tot els seus sogres s’han creat un compte en aquesta xarxa per fer-li likes. Sense saber encara “gaire bé per què serveixen els hashtags ” ja té més de 26.500 seguidors.

“Amb gairebé 60”

“De jove vaig fer de model de publicitat i d’actriu. Però la família em va tirar més i ho vaig acabar deixant. I vaig estar 25 anys sense pensar-hi. Però l’any passat em vaig dir: «En tens gairebé 60, però... per què no et fas un Instagram?»”, explica Montse Sotorra sobre com va començar la seva aventura a les xarxes, on s’ha convertit en una influencer. “Com que sempre m’havia agradat combinar-me la roba i customitzar-la i sempre em demanaven consell, vaig preguntar a la meva jove què podria fer per cada dia poder compartir una foto de com m’havia vestit. I ella em va dir que un Instagram. Així vaig començar. Així, i obligant tota la meva família i amics a fer-me like cada dia. A mi ja m’estava bé, però a poc a poc va començar a créixer i ara tinc 26.500 seguidors. Estic desbordada...”, afirma l’administrativa, que diu que no sap si podrà seguir contestant tothom.

“No fer gastar”

Explica Sotorra que ara algunes marques comencen a demanar-li que “ensenyi” els seus productes. “N’hi ha que no m’agraden... i no me’ls poso. No he cobrat mai per ensenyar res. Jo ho faig perquè m’agrada el que faig. Perquè m’ho passo bé”, defensa la influencer, que recorda que de feina ja en té una, cosa que li permet ser més lliure en aquesta nova afició de la seva vida. “Per a mi la moda no és ni seguir ni gastar. La moda no és consum. És posar-se el que et queda bé. Jo procuro no llençar gens de roba, i algunes amigues me’n donen. La moda és una forma de ser creatiu, és vestir-se dignament per a cada moment i per a cada edat. I, sobretot, no és parar el temps. Estic en contra de semblar el que no ets. Ni més jove, ni més prima, ni més guapa, ni amb menys arrugues. Tinc les que tinc i vull inspirar, no fer gastar”, assegura Sotorra sobre el seu perfil.

“Agradar-me a mi”

“Si et mires al mirall i t’agrades, defensaràs el que et posis. Si et vas tancant no anirà res bé. I a aquesta edat ningú no ens donarà res! A mi, agradar físicament no m’interessa. Això ja ho he fet, encara que no en fos conscient, perquè tenia molts complexos que ara no tinc, i això que estic pitjor... Ara m’interessa agradar-me a mi, ara toca creure que tens una personalitat que supera el físic”, reflexiona Sotorra, que diu que s’ha de canviar la frase “jo ja ho tinc tot fet” per “millor que ara mai”. Per evitar que l’edat no sigui una llosa, Sotorra creu que “les noies joves s’han de cultivar, han de llegir i han d’agafar criteri en tots els àmbits. Formar-se com a persones. Si fan això, ho poden aconseguir tot. Molt més que si són un físic i prou”. “D’aquesta manera podran arribar a la maduresa i ser dones segures”, recomana. Als homes els diu que “s’han de posar les piles” perquè “la dona preparada té molt camp per córrer”.