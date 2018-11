Monster Sushi, la lliga de la perfecció

La perfecció. No saps mai si és una virtut o un llast. Quan es converteix en una obsessió pot arribar a treure de polleguera, però a la vegada és garantia d’excel·lència. Es pateix i gaudeix a la vegada. I aquesta és la màxima del restaurant Monster Sushi: la recerca constant de la perfecció. Al preu que sigui. Hores, passió, dedicació. Màxima atenció als detalls i refinament de la tècnica. Aquest és el mantra de la Fabiola, la fundadora i copropietària del restaurant al costat del Pablo, la seva parella.

La història es remunta al 2010, quan sense experiència prèvia al sector però amb tota la il·lusió del món (i centenars d’hores invertides) van donar forma a un petit local que tenia dos objectius molt clars: seguir la filosofia de la cuina japonesa, purista i dedicada al producte, i aixecar un restaurant petit i familiar on tots els detalls estiguessin cuidats. Tot pensat i repensat. Amb cura, amor i respecte per la feina ben feta. Aquesta és la intenció i aquesta és la sensació que transmeten en entrar-hi: confort, calidesa, família, tribu.

Sec a la taula d’un extrem, de cara al carrer. Llum tènue, música animada, vaixella de disseny i la carta. Curta però convincent. Em decideixo per uns gunkans spicy tuna, unes gyozes de verdura, un monster roll i un king roll. La comanda arriba ràpid. Gustosa, cruixent i al punt, fent honor a les seves màximes. Es nota el rodatge, la passió i la recerca constant de la perfecció en cada un dels rolls. El restaurant rutlla, i rutlla molt bé. Tant que el 2016 es van atrevir amb el Robata, apostant per l’autèntic grill japonès, i ara acaben d’obrir el Monster Sushi Delivery, un espai de menjar per emportar on cuiden els plats fins que els serveixen a casa. En dono fe.

Plaça de la Gal·la Placídia, 25 (Barcelona)