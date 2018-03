Medio o Pinto, l’univers de la cuina veneçolana

Baixo Calvet avall. És dissabte al matí i hi ha poc moviment al barri. A poc a poc, just a la zona del carrer Calvet amb Francesc Macià han anat obrint locals, restaurants, cafès que donen vida al barri entre setmana. El cap de setmana, aquí, tothom és fora. Un dels últims word-of-mouth (i Instagram) és el Medio o Pinto. Un restaurant de cuina creativa que fusiona gastronomia veneçolana amb un toc gurmet.

Lletres enllaçades i brillants a l’entrada. Un neó groc llampant anuncia a tot drap l’obertura del restaurant. Entrem. El local és tot llum. Al pis de baix, tres tauletes informals per fer una cerveseta; a dalt, el restaurant. Petit però ampli. Fusta, plantes, art veneçolà a les parets. Gustós per dinar-hi i fer-hi una bona sobretaula. Pensat per provocar converses i molt familiar. El seu accent i hospitalitat et fan sentir a casa però lluny a la vegada, com en una petita escapada. Saludem, ens posem al dia de la història del restaurant i seiem just al costat de la finestra. Vistes a fora, Barcelona brillant.

Ens porten la carta i és difícil de desxifrar. Argot i especialitats veneçolanes que ens ajuden a descodificar. Yuca, ají, papelón, merey, cachapa, casabe, sarrapia, ocuy, arepa... Sí, la cuina veneçolana sona així. Ens quedem amb una reina pepiada (pollastre, foie, alvocat), cachapa en dos textures ( pancake de blat d’or amb pernil, formatge de crema fumat i mantega de morcilla ), iuca al cacau (trossets de iuca amb trufa fumada i salsa de botifarra) i corbullón cumanés (lluç dessalat amb salsa de tomàquet i perles de blat de moro). OK. Per entendre-ho millor (i sobretot provar-ho!), hi haureu d’anar i deixar-vos recomanar. Estigueu tranquils: trieu el que trieu, us sorprendrà.u

Carrer de Calvet, 27 (Barcelona)