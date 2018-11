Mas Salagros, (des)connexió total

Feia molt temps que no estava tan relaxat com quan em van fer la foto que acompanya aquest text. També us ho podria confirmar qui la va fer, la María, amb qui vam gaudir de tres dies de (des)connexió total a Mas Salagros, un resort 100% ecològic ubicat a Vallromanes, a només vint minuts de Barcelona i al bell mig del parc protegit de la serralada del Litoral.

La serenor que traspua la imatge és conseqüència dels 90 minuts d’abandonament físic i mental que acabava de viure gràcies al circuit termal d’Aire Ancient Baths: l’estona que vaig passar-me a la deriva al bany de sal del Flotarium com si fos un precognitiu de la pel·li Minority report sense pensar en absolutament res serà difícil d’oblidar. Desentumit i pletòric, el següent pas lògic era entaular-me. Mas Salagros compta amb una oferta gastronòmica ecològica, estacional i de proximitat que es vertebra a través del Restaurant Cibus -l’hort propi ajuda a entendre per què la seva amanida de formatge de cabra temperada mereix ser mencionada-, el Gastro Wine Bar -bona selecció de vins ecològics i platets per compartir- i el Restaurant 1497, que cal ressenyar amb deteniment.

La proposta del xef Beniamino Campolo es desplega equilibrada i sense escarafalls efectistes; és una cuina que cuida el producte i sap intuir que la quinoa vermella combina excel·lentment amb làmines d’halibut i encenalls de ceba fregida o que cal escalfar l’ou de corral (també propi) amb closca durant una hora i a 63 ºC abans de fer-lo descansar sobre un Parmentier suau, acompanyar-lo de cruixent de llavors perfumades amb cúrcuma i sublimar-lo amb el greix dels daus de papada ibèrica. Sumeu-hi una corbina melosíssima, una intensa espatlla de xai desossada, una tríada de postres celestial i més de 150 referències de vins ecològics al vostre abast. Escapada 100% recomanable, sí.