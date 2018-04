Marea Alta,cuina d’altura amb les millors vistes

Gust del mar a cada plat. Producte elevat a cada proposta. Tècnica depurada i baixada a cada detall. El restaurant Marea Alta, situat a l’Edifici Colom, juga a la lliga de la qualitat extrema: excel·lència. Concepte i les millors vistes de Barcelona, tot en un.

Les vistes són espectaculars, sí. Però el producte i la cuina li guanyen la partida. Darrere el naixement del Marea Alta hi ha un concepte fort i una visió clara: inspirar-se en l’elaboració del peix en diferents zones de l’Estat i portar-les a la seva particular cuina: el peix a la brasa del nord, els mar i muntanya de Catalunya, els bullits menorquins, els fregits del sud, el marisc de Galícia i tants altres. La idea és fusionar tota la riquesa i la diversitat de les diferents costes en un únic espai gastronòmic amb una gran panoràmica sobre Barcelona.

M’enfilo a 110 metres sobre el nivell del mar amb destí a la planta 24 i intueixo que alguna cosa meravellosa està a punt de passar. Arribar-hi no és fàcil però el camí et prepara per a alguna cosa especial. Com si fos un ritual. L’espai és diàfan, net, pur. Tot el protagonisme cedit al producte. Crida l’atenció la vaixella: totalment inspirada en el mar. A la carta hi pots trobar turbot de Getaria, marisc de Vigo i la Corunya, gamba de Palamós o lluerna del litoral català. Els millors peixos dels millors ports. Això sí: la carta és mòbil, adaptada a la pesca del dia; si un dia la gamba no és bona, doncs no hi ha gamba.

L’experiència Marea Alta es completa amb la cocteleria de la planta 23: un cop més unes vistes espatarrants -segurament les millors de Barcelona- i una carta inacabable de còctels perfecta per fer un pre o postàpat. Sens dubte un must gastronòmic d’altura.u

Avinguda de les Drassanes, 6 (Barcelona)