﻿Mala Hierba, una cuina meravellosa

Viure al barri barceloní del Baix Guinardó, a tocar de la plaça Sanllehy, té molts avantatges però he de reconèixer que l’oferta gastronòmica digna de menció, més enllà del restaurant Tibet (Ramiro de Maeztu, 34), és nul·la. Afortunadament, a tres minuts clavats de casa tinc la parada del 92, l’autobús que em permet arribar en 15 minuts, més el camí de pujada, just fins davant la porta del meu nou restaurant preferit de la ciutat, el Mala Hierba (Funoses-Llussà, 2), als peus del Parc de la Creueta del Coll.

Mala Hierba, que pren el relleu a l’històric Casa Fausto, és un espai singular per la proposta que hi han erigit la seva parella de propietaris, el xef italià Fabio Gambirasi i la cap de sala Roser Asensio, molt atents i acollidors. La sostenibilitat i el respecte per l’ecologia són les directrius que guien des de l’ús d’estovalles compostables o d’aigua dinamitzada de la xarxa central, fins a la confecció d’un menú equilibrat i saludable a base de productes ecològics i on destaca l’intel·ligent -gens gratuït-ús d’herbes i flors comestibles que ells mateixos cultiven a l’hort que tenen al terrat del restaurant.

Recompensa per als pelegrins

Amb la matriarca de la branca Martínez de la meva golafreria vam gaudir del seu prodigiós menú de migdia a uns imbatibles 14€: servidor amb uns ous poché amb crema de celerí i ametlla amb ajoblanco i panko i una ració de pit de vedella al forn amb coliflor verda i salsa holandesa gratinada tan espectacular que semblava irreal. Vaig trigar tretze dies a tornar-hi. Mitja ració de carabassa violí amb salsa negra de fermentats, parmesà, ceba vermella agredolça i cruixent de pa al curri i una parpatana de tonyina bluefin a la brasa intensa i exquisidament greixosa amb un acompanyament subtilment dolç a base de nyàmera, escal·lònia i enciam de mar. Feu-me el favor i pelegrineu-hi ja.