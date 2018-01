Mako, el luxe de la simplicitat

Quan un local t’enamora abans d’entrar-hi pel disseny de la seva targeta és que tens les de guanyar. I quan saps que a darrere del disseny hi ha el nom de Mario Eskenazi, tens la jugada assegurada. El Mako Barcelona és un local diminut però enorme en el seu gust: el disseny, la llum, la música, la distribució i evidentment el producte. Plats tradicionals japonesos i sushi de pedigrí. A darrere de la barra i de la idea, un equip de campionat que fa que tot funcioni a la perfecció sense que te n’adonis. Tot va al ritme que toca, tot arriba a la temperatura perfecta i els plats desapareixen al moment exacte. Fàcil i agradable.

Hi ha un menú de migdia que és exquisit i funcional i que surt per 15 euros. I l’opció carta, que et transporta al món dels hosomakos, futomakos i special rolls -i aquí entro en detall: uramaki de peix variat marinat, goma wakame, alvocat i tataki de tonyina-, yes, yes, yes! Seiem a la barra, just davant de l’espectacle que és veure els mestres del sushitreballant: moviments ràpids i precisos amb les mans. Pura tècnica depurada. Arriba l’ edamame amb salsa de shichimi al punt just de picant; seguim amb els especials del dia: nigiri d’anguila, nigiri de toro i nigiri de gamba. Excepcional. Per no parlar del gunkans d’eriçó i d’ous de salmó. Amor, delicadesa i excel·lència en la tècnica i el producte.

Em torno a fixar en la il·luminació, que important que és i que poc que domina en aquest país. L’interiorisme del lloc és com si no tingués res però ho té tot. El luxe de la simplicitat. I al final lligo caps: al darrere hi ha l’estudi d’interiorisme Forteza + Aparicio, que han fet un spin-off i han ideat aquesta taverna japonesa que respira disseny, confort i calidesa. Se’n parlarà molt. Molt, molt. Afanyeu-vos a provar-la abans no sigui impossible reservar-hi taula. u

Consell de cent, 255 (Barcelona)