Koy Shunka,el millor japonès del país

Aquella barra. Aquella aroma intensa. Aquell xef. Aquella fusta. Anar al Koy Shunka és una experiència total. Segurament tothom està d’acord que és el millor japonès de la ciutat i fins i tot del país. Excel·lència en estat pur. Estrella Michelin. Matèria primera sensacional. Presentació sorprenent. Servei impecable. Totes les peces encaixen. Un engranatge segur i sòlid que amb l’aval de la tradició sumat a la més pura modernitat i innovació avança a un ritme meravellós.

Desplego el menú, imprès sobre un paper d’extrema qualitat (també). A l’esquerra, el menú Koy Shunka. A la dreta, el menú Koy Shunka Gastro. Ja que hi som, em decideixo pel Gastro. Només alguns titulars: caviar imperial, tàrtar de gamba, nigiri d’anguila del delta de l’Ebre, textura mar i muntanya, espardenyes, tomàquets amb bonítol i dashi, sashimi de bonítol, salmó i tonyina. Oh là là!Un festival gastronòmic firmat pel xef Hideki Matsuhisa. Amb un equip enorme i una coreografia de cuiners i cambrers, el Koy Shunka és un restaurant de somni: un espai brutal, amb un interiorisme top, en un entorn increïble (el pur centre de Barcelona), amb unes grans vistes a una enorme cuina que, vorejada per una generosa barra de fusta de sushi, et fa salivar només entrar. I és exactament aquí on heu de dinar o sopar: a la barra, a primera línia de la cuina, per poder admirar la tècnica ultradepurada de tot l’equip de cuiners del restaurant.

No és fàcil aconseguir-hi taula. Les prereserves estan a l’ordre del dia i improvisar resulta impossible. Però val la pena buscar el dia, preparar-se i emocionar-se de cara a la cita. El secret de l’èxit és servir un producte d’extrema qualitat en el seu màxim estat de puresa: tocar el mínim, i potenciar-ho al màxim. Un must abans d’acabar l’any.

Carrer d'en Copons, 7 (Barcelona)