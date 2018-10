Koryo, Corea al bell mig de Barcelona

Arribo al restaurant directament des de Viena. Amb maleta inclosa. Aeroport, taxi, Koryo: un restaurant coreà que a través del boca-orella s’ha convertit en un dels locals més sol·licitats de Barcelona. Només hi ha lloc per a 25 persones i trobar-hi taula no és fàcil. Tinc taula reservada, obro la porta i m’adono que en menys de dues hores he saltat de l’opulència màxima austríaca a un entorn coreà càlid, tranquil, relaxat i serè; de la noblesa i arrogància de Viena, a la humilitat i servicialitat de Corea. De l’acceleració occidental, a la pau i tranquil·litat d’Orient. Abaixo revolucions. Aparco la maleta, respiro, paro. Contrast encaixat i una encaixada de mans: em rep l’Ahyun i m’explica amb tota la màgia que desprèn com funciona el local, la carta i totes les seves especialitats. Faig un intent de triar algun plat, però ella ja se m’ha anticipat i me n’ha preparat una acurada selecció perquè entengui bé la cuina coreana.

Elegància i bon gust. Llums, màgia, encant. M’explica l’Ahyun que a Corea primer es menja i després es parla. És a dir, que la xerrameca la guarden per a la sobretaula amb l’objectiu de parar atenció i mostrar respecte pel menjar i els plats que es presenten. Li dic que ho intentarem respectar però que no prometem res. Somriu i segueix explicant-me que a Corea es menja tot a la vegada, però que aquí segueixen el protocol del país i han cedit a respectar els primers i segons plats. I finalment, les postres. Els hits del Koryo són el bulgogi i el bibimbap. El primer consisteix en la vedella marinada amb salsa de soja; el segon, conegut com l’ olla coreana, és el plat més popular: una combinació de diversos tipus de verdures i un ou sobre una base d’arròs. Meravellós. La cuina, el local, i ella, l’Ahyun.

Carrer Reus, 4. (Barcelona)