Hostal Empúries,viure en una constant sorpresa

Hi ha llocs, com també hi ha persones, dels quals t’enamores sense adonar-te’n. El primer contacte resulta familiar, com si fos de sempre. Hi estàs bé, t’hi sents a gust, et fa millor, et fa sentir a casa. I sense saber ben bé per què, hi tornes més aviat del previst i la segona vegada encara t’agrada més. La tercera hi portes amics i família, i la quarta aconsegueix tornar-te a meravellar. La sensació és cada vegada més forta. I la cinquena t’adones que te n’has enamorat. Són llocs i persones que sense forçar-ho es colen a la teva vida i en formaran part per sempre.

Parlo de l’Hostal Empúries. No és la primera vegada que escric sobre aquest lloc meravellós i, segurament, tampoc serà l’última. I la clau és el factor sorpresa. S’hi continua respirant aquella familiaritat que et fa sentir confortable, però a la vegada sempre té petits cops amagats que aconsegueixen guanyar-te una vegada més. Aquesta vegada he descobert el xiringuito de l’Hostal Empúries: un bar a primera línia de mar que, de manera informal i com qui no vol la cosa, et permet fer el vermut, unes tapes i fins i tot dinar en un entorn espectacular: deixa’t de Caribs, Maldives o Galápagos. Com l’Empordà no hi ha res.

Més coses: tot el bloc d’habitacions noves. Un cop més, de manera senzilla, humil, discreta (sense cap afany de pompositat) han aconseguit adaptar-se a l’entorn i crear tot un bloc d’habitacions (dobles i familiars) que es converteixen en les casetes perfectes per passar-hi uns dies. En diuen “les habitacions de l’ spa ”, perquè són just al costat d’un spa que és íntim, tranquil i petit. I que sorprèn amb les seves teràpies. Com deia: el secret és la constant novetat, sense ser ostentós ni grandiloqüent. Just en la mesura perfecta.u

Platja del Portitxol S/N (L'Escala)