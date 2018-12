Hijo de Méndez, com al menjador de casa

Sona la banda sonora de Dirty dancing amb tota la màgia que desprèn el vinil punxat en directe i recordo cada seqüència a mesura que els temes van avançant. Hungry eyes, Where are you tonight, Love is strange, Hey baby i tots aquells diàlegs gravats involuntàriament al meu cervell van apareixent de forma natural mentre sec a l’única taula rodona que hi ha al local. Soc a l’Hijo de Méndez, el restaurant mexicà que s’acaba d’inaugurar al passatge Marimon, just a sobre del Hetta.

El local em resulta estranyament familiar tot i no haver-hi estat. És casa des del minut u. Em recorda un loft on havia viscut ara fa un parell d’anys: espai industrial, canonades a la vista, sostres alts, amplitud, llum tènue, taules de fusta, cuina vista, terra de ciment, fusta fosca i retro, els vinils presidint el centre de la sala i aquella màgia que es té o no es té. En definitiva, un tros del Poblenou a la zona alta de Barcelona.

És un lloc fàcil, d’aquells que sempre t’encaixa anar-hi. Sigui per a una reunió o un sopar d’amigues, per a un dinar tranquil o com a preàmbul d’una nit moguda. Està ben situat, la carta és curta, s’hi menja ràpid i sempre pots rematar l’àpat amb un bon tequila. Avui el pla és dels tranquils. Poc tequila però una bona ració de guacamole per compensar. Te’l preparen a taula i t’ofereixen una varietat de toppings que van del mango a la magrana. Seguim amb un ceviche de corball, uns tacos de coliflor i uns fideus mexicans amb formatge fresc. I com que és dia 27 i venim de la marató Nadal+Sant Esteve, ho rematem amb un cheesecake per a dos. Posats a fer, allarguem la tarda i ens quedem a veure la sessió en vinil que diferents DJ locals capitanegen cada cap de setmana. La festa està servida.

Passatge Marimon, 5 (Barcelona)