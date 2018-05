Hetta, sorprendre i innovar a vuit mans

Fa temps que ho penso, que ho comparteixo i ho proclamo: el futur és massa complex per desxifrar-lo tu sol. El futur va d’equips, de cocrear, de copensar, de coidear. Les idees brillants no es troben dins d’un sol cap: són sempre a l’encreuament entre dues, tres o quatre ments brillants. I el restaurant d’avui va d’això: de la fusió d’idees, experiències i visions de quatre grans xefs amb trajectòries que fan caure de cul. L’alineació d’aquest equip guanyador arriba formada per Olof Johansson (xef executiu de Tribu Woki), Paola Pisciotti (Pakta), David Morera (Lasarte, Dos Palillos i Coure) i Alberto Sambinelli (Àbac i Bar Brutal). Aquests quatre caps pensants donen forma, ànima i vida al restaurant Hetta ( calor, en suec), que acaba d’obrir amb ganes de sorprendre i innovar just allà on Xavier Pellicer va tancar el Céleri. El local està pràcticament intacte: no han tocat res de l’interiorisme de Sandra Tarruella i la mateixa màgia de llavors segueix apoderant-se de les parets de l’establiment.

Hi arribo i la música sona fort: localitzo a la primera taula del local el xef/presentador/DJ Johann Wald, que està fent una sessió de minimal en directe per a una ràdio digital. L’ambient del local és clarament més informal i animat. Saludo i damunt la taula em trobo la carta estil estovalles de paper que sintetitza el concepte del restaurant: aquí tot va sobre el producte de temporada i totes les diferents maneres de menjar-te’l: cru, marinat al moment, flamejat, fumat, al vapor, a la planxa, fregit, al forn o guisat. El paradís dels que sempre han de demanar alguna variació en la manera com arriben cuinats els plats. Un gran concepte que es desplega molt bé en format àpat i a preus que fan venir ganes de repetir. I fer-ho sovint.

Passatge Marimon, 5 (Barcelona)