Golafreria cultural contra la ignorància

Dimarts els Sidonie compartien a les xarxes una imatge de l’Eleven, la protagonista de Stranger things, acompanyada del següent missatge: “Ara és el moment d’anar al cinema, al teatre, a concerts [...]. La ignorància està mostrant la seva cara més lletja des dels mitjans de comunicació i les xarxes socials: hem d’enfrontar-nos a aquest Monstre Ombra. Siguem l’Eleven i aturem el monstre de la incultura”. Llegint aquesta potent declaració vaig recordar la jornada que tot just havia viscut 48 hores abans: un menú cultural cinc estrelles.

D’entrant, a mig matí, amb la dona vam creuar la porta de Foto Colectania per endinsar-nos al Nova York més fosc i dramàtic dels anys 40 a través de les fotografies de Weegee. De postres, al capvespre, doble ració de documentals musicals a l’In-Edit: Nos amis, sobre com el grup Eagles of Death Metal i els seus seguidors parisencs se sobreposen al record de l’atemptat de la sala Bataclan, i Quest, un cant al poder terapèutic de la música que narra el drama quotidià d’una família afroamericana del nord de Filadèlfia.

“I de plat principal, mestre?”, preguntes. Celebrar l’aniversari de la dona requeria un cop d’efecte dels que et donen superàvit de punts positius: un dinar a Espai Kru. Com a amants del crudisme vam xalar de valent amb una cuina que aposta per realçar amb imaginació els valors intrínsecs d’un producte de primera. A saber: ostres XL amb (1) salsa ponzu i ous de salmó, (2) aigua d’api, tomàquet i vinagre Forvm i (3) llet de tigre d’ ají groc; anxoves fumades amb pebrot vermell a la graella i formatge manxec; talls de la ventresca de la tonyina vermella, és a dir toro, pura mantega; cargols de mar amb suquet i allioli, essència de mar; i una enlluernadora seqüència de talls de wagyu a la brasa disposats sobre un os imponent. Art pur, aliment cultural.