Fismuler,un homenatge a la diversió

Es respira així que hi entres: aquest és un lloc per divertir-se i menjar bé. Té un punt canalla, valent, agitat. Però a la vegada és un homenatge a la cuina i a l’ofici de la gastronomia. Acaba d’obrir a Barcelona i s’ha plantat als baixos de l’Hotel Rec al barri de la Rivera. L’espai que ocupa és enorme, els finestrals són generosos i la llum es cola per tot arreu. No té portes (fantàstic!), una cuina meravellosa presideix l’espai central i s’envolta de taules amb versió cadira i versió sofà; versió per compartir i versió individual. Cert aire desenfadat, estètica d’enderroc i una oferta gastronòmica natural sense pretensions que se centra en el producte i utilitza tècniques d’alta cuina amagades rere una aparent senzillesa: aquesta és la fórmula del Fismuler.

Seiem i pràcticament no ens deixen triar: un dels fundadors -Patxi Zumárraga- s’acosta i amb tot el seu carisma ens guia a través dels plats estrella que hem de tastar tant sí com no. Ens deixem acompanyar: truita d’ortigues de mar, burrata, calamarsons frescos amb gírgoles, corbina amb allada gallega i cols i un pastís de formatge que no és a la carta però que és un must. Segurament es tracta del plat més buscat i preuat del restaurant. Per què? Doncs perquè només en fan dos al dia: un al migdia i un al vespre. Si ets afortunat, te’n toca un tros.

Sinceritat, honestedat i naturalitat a l’espai i a la cuina. I al darrere, una gran història: els fundadors Nino Redruello, Patxi Zumárraga i Jaime Santianes es van conèixer a El Bulli l’any 2002, van recórrer mig Europa gastronòmica i després de desenes d’aventures van obrir el Fismuler a Madrid, que ja s’ha consolidat com tot un clàssic. Ara comença la segona etapa: benvinguts a Barcelona!

Carrer del Rec Comtal, 17 (Barcelona)