Filetejant la Barcelona més porca

“Estem parlant de 20 centímetres de metall letalment afilat, una autèntica arma en potència, disposada a sobre de la taula de la cuina, amb la mateixa capacitat de cometre maldats que un revòlver carregat. I tot i així, utilitzar-lo per preparar el menjar diari és la màxima expressió d’amor a la família”. Tim Hayward, l’autor de Cuchillos (Librooks), és un dels escriptors gastronòmics més aclamats del Regne Unit i ha estat guardonat en dues ocasions amb el premi al millor periodista gastronòmic que atorga el Guild of Food Writers britànic.

El seu nou llibre és una autèntica carta d’amor al ganivet escrita amb iguals dosis d’apassionament i rigor, un volum definitiu on recopila tot el seu vast coneixement sobre aquesta eina essencial de la cuina. Amb unes fotografies meravelloses de Chris Terry, Cuchillo fileteja aquest prodigiós disseny quotidià perquè en coneguem tots els seus secrets: com s’agafa, quins talls permet, com es fabrica, com s’afila i de quins accessoris disposem. Ganivets occidentals, xinesos i japonesos -atenció al manga Chie Kutsuwada sobre els shokunin o artesans que fabriquen ganivets-, ganivets professionals i especials, accessoris i fins i tot un text sobre el valor simbòlic que té fer-se un tall.

De clavar el ganivet també en sap molt Ricard Martín, golafre de mena i col·laborador en diferents mitjans, on sempre fa gala d’una molt elegant sornegueria i un esperit canaille amb el qual em sento totalment identificat. És per això que he gaudit amb fruïció del seu primer llibre, Barcelona a peu de porc (Cossetània Edicions), una imprescindible guia de consulta per a tots aquells que desitgin endinsar-se en la ciutat i descobrir petits fortins gastronòmics que resisteixen a la gentrificació i la moda healthy-veggie-cuqui. Per devorar amb el pitet ben tacat.