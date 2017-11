Fes cervesa i coneix les millors del país

B rew, de James Morton, no és un llibre pensat per a lectors com jo. Ganduls, vull dir. El subtítol del volum, Fabrica la teva pròpia cervesa, sumat a una de les cinc normes ineludibles per elaborar-ne que s’hi enumeren, “Tingues paciència”, ratifiquen que no soc el seu lector objectiu. Dit això, em sembla el regal nadalenc perfecte per fer-l’hi a qui sigui un apassionat de la birra i tingui empenta per arremangar-se i endinsar-se en un món es miri com es miri apassionant.

Estils de cervesa, equip necessari, ingredients, fabricació pas a pas, embotellament, emmagatzematge, problemes i solucions... Tot explicat de manera amena, establint un diàleg didàctic però alhora proper que farà que no defalleixis en les successives fases de prova i error. Una tercera part del llibre, editat per Librooks, serveix com a guia per aprendre a preparar cerveses específiques: una IPA anglesa clàssica, una porter seca irlandesa, una amber ale americana, una golden strong ale belga, una imperial pale ale negra de sègol... Festival de la birra!

La segona ronda de lectures cerveseres la protagonitza Les 60 millors cerveses artesanes de Catalunya, escrit per Cristina Nicolau i Roberto Pérez, dos fans del llúpol i responsables del bloc especialitzat BeerExperiences. El seu volum, editat per Cossetània, obre una finestra valuosíssima per conèixer el prolífic planter d’artesans nostrats, i ofereix una fitxa de cadascuna de les seixanta referències, on trobem l’origen, els ingredients, la nota de tast, el tipus de got amb què es beu, el preu, una proposta de maridatge (molt interessant!) i un breu perfil sobre les persones que s’amaguen darrere l’etiqueta: els emprenedors que, amb més paciència de la que jo mai tindré, han concentrat el seu amor per la birra a l’interior d’una lluent ampolla. A la vostra salut!u