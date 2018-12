Dos llibres per demanar als Reis

“Som l’únic animal que dissenya el seu propi menjar”. “Sense el disseny, la gastronomia no existiria”. Aquestes dues frases, pronunciades respectivament per Alberto Arza i Juli Capella durant la presentació d’ Historia del comer (Librooks) al Museu del Disseny de Barcelona, ajuden a contextualitzar un volum publicat originalment en anglès l’any 2016 amb el títol de Food history. Arza és el fundador i director creatiu de Papila, un estudi de disseny de Castelló especialitzat en el món de l’alimentació que, atès el cabdal d’informació sobre infinitat d’aliments recopilada amb els anys, va voler crear una nova manera divulgar la història del menjar.

Capella, arquitecte de prestigi, expert en food design i comissari de l’exposició Tapas. Spanish design for food, va alabar l’enfocament plantejat per Papila de transformar aquell volum de dades en una sèrie d’icones que ofereixen “una forma genial de llegir la història del menjar”, des del paleolític i el descobriment del foc fins a la primera hamburguesa de laboratori, creada el 2013. Són 140 pàgines d’aprenentatge i curiositats que es fan molt amenes: des de com l’emperador xinès Shen Nung i el monjo benedictí francès Dom Pierre Pérignon van descobrir accidentalment, i respectivament, el te i el xampany fins a com es deia l’inventor de l’obrellaunes, quan van néixer el quètxup o els nigiris o quin país era el principal exportador de pastanagues taronges als voltants del 1600.

També s’explora la relació entre gastronomia i disseny a Menu design in America (Taschen), totèmic volum sobre la història dels estils gràfics culinaris de 1850 a 1985, amb una torrencial compilació de menús que ajuda a entendre tant l’especial relació dels estatunidencs amb la menja com la seva habilitat per fer-la atractiva per al consumidor.