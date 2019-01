DooBop, cuina cajun que fa bum bum

“P o’ boy?! D’això en vull una crònica demà!”, m’escriu a Instagram la Marga, companya de feina, en veure la fotografia del sandvitx més icònic de Nova Orleans que m’acabo de cruspir al DooBop (Sardenya, 48, Barcelona). I, efectivament, tot just arribar a l’oficina al matí em demana detalls sobre l’entrepà de pollastre fregit del qual, em confessa, es va enamorar veient Treme, la sèrie d’HBO ambientada als carrers d’una vibrant urbs esquinçada per l’huracà Katrina.

Ni he vist la sèrie ni he estat a Nova Orleans, però sí que he patit els estralls estomacals de fregits i refregits de locals que semblen demanar a crits una inspecció sanitària. A DooBop vaig esplaiar-me potinejant en un camp de mines de fregits, espècies i picants regat amb cervesa Lagunitas, i la panxolina ni es va immutar. Com pot ser? El xef Nico Circo m’ho explica: “Fem servir farines d’arròs i blat de moro pensant en els intolerants al gluten, però també perquè així també obtenim un fregit més lleuger. D’altra banda, utilitzar un oli de gran qualitat a una temperatura controlada i amb una renovació constant també és clau perquè els nostres plats no siguin pesants”.

La cuina cajun, amb tocs vietnamites i mexicans, articula una carta que esperona les papil·les gustatives amb l’exaltada ferocitat pròpia de les brass band que recorren la ciutat de l’estat de Louisiana: tomàquets verds fregits; uns sorprenents nuggets de musclos amb pico de gallo de pinya; gambes amb vinagreta de chile, all, menta, coriandre i llima; bacallà fregit de làmines perfectes; aletes picants amb un mix d’espècies pura dinamita; el po’ boy que farà embogir la Marga i un plat demencial: trossos de pollastre fregit sobre una base de waffle, xarop d’auró per regar-ho tot a plaer i jalapeños per afegir-hi mambo. DooBop, bum, bum, bum!u