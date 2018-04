Dissenyant a l’epicentre d’El Bulli

Ara fa un any el Disseny Hub Barcelona acollia l’exposició Tapas. Spanish design for food, organitzada per Acción Cultural Española (AC/E) i amb Juli Capella com a comissari. La mostra finalitzava a la capital catalana el periple internacional que l’havia dut a mostrar al món (Tòquio, Miami, Washington o Seül, entre d’altres) el ric panorama del disseny espanyol més recent aplicat a la gastronomia. Al pròleg del seu catàleg, Ferran Adrià escrivia: “L’any 2001 va començar la col·laboració [d’El Bulli] amb Luki Huber, que va suposar una veritable revolució en la nostra relació amb el disseny. Per primera vegada, no es tractava de fer un encàrrec a un dissenyador, sinó que aquest s’integrés a l’equip”.

També prologat per Adrià, ara ens arriba Diseños y esbozos para elBulli (Planeta Gastro), volum que recopila el fruit dels cinc anys intensos en què Huber va desenvolupar, en estreta col·laboració amb el xef i la resta del seu equip, nous artefactes per preparar, cuinar, servir o poder dur a terme les innovadores tècniques culinàries creades a la cala Montjoi. Amb 318 pàgines, aquesta integral s’erigeix en una obra valuosíssima per als amants de la gastronomia i del disseny, ja que ens acosta als processos creatius que s’amaguen rere peces tan revolucionàries en la seva aplicació a la gastronomia com ara les pipetes de plàstic pròpies de laboratori o les pinces de quiròfan, i també rere processos que van transformar la gastronomia mundial com ara l’esferificació o la cuina molecular.

Més enllà del cabdal aclaparador de dissenys i esbossos, el llibre també ens ajuda a valorar els reptes empresarials assumits per una pime com El Bulli i l’esperit multidisciplinari d’un Huber que va enderrocar els límits de la seva formació com a dissenyador per deixar fluir lliurement la seva creativitat, i així es va obrir a nous mons.