Del mercat ‘foodie’ a la disbauxa

Dissabte passat va ser un dia de primeres vegades: vaig debutar com a visitant de l’All Those Food Market i com a espectador del festival de música Gambeat Weekend. Des de la seva primera edició, celebrada el desembre del 2014 al hall i els jardins de la Universitat de Barcelona, l’All Those Food Market s’ha consolidat com una cita de referència per a foodies d’arreu i com un punt de trobada per a petits emprenedors que troben al mercat un aparador cuidat per acostar les seves propostes i els seus productes a un públic igual d’apassionat per la gastronomia que ells.

En arribar al seu flamant emplaçament actual, el Teatre Nacional de Catalunya, vaig trigar ben poc a detectar les dues paradetes destinades a fer-me feliç: a la de Casa Xica vaig xarrupejar-hi una ostra ben fresca i una mica picant i de la graella de +Gresca van sortir-ne unes costelles a la brasa per escurar-ne l’os a consciència. Successives cerveses IPA de Garage Beer Co i La Pirata em van empènyer a recórrer amb alegria l’exposició de productors i artesans que s’ubicava al hall del teatre; m’hauria aprovisionat amb un bon tall de la sobrassada mallorquina de Ferrerico i un grapat dels petits malparits que poblaven el taulell de Chilliman, però tenia una cita a l’Upload i no volia arribar-hi (encara més) del revés.

La vuitena edició del Gambeat Weekend va tornar a reunir a la sala del Poble Espanyol una parròquia intergeneracional aficionada als sons més subterranis del rock’n’roll, el garatge i el punk. Vam fer-hi el ganàpia de valent gràcies al bon rotllo general i a l’ in crescendo dels concerts dels barcelonins Los Torontos, els holandesos The Kik, els estatunidencs Shannon and the Clams i els australians Amyl & The Sniffers. ¿Una petició per a l’any que ve? Graellada de gambes per a tothom!