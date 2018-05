‘Ceviche’ picant i vinils ‘delicatessen’

Amb més de 10 anys de trajectòria el Lost & Found Market és un dels mercats d’articles de segona mà i vintage més populars de Barcelona i, des del 2016, de Madrid. Els seus artífexs van ser també pioners a visualitzar un esdeveniment popular per capitalitzar l’interès creixent per la gastronomia i el boom dels food trucks : així va néixer ara fa cinc anys el Van Van Market, un mercat gastronòmada pioner a tot l’Estat.

Diumenge passat vaig arribar-me a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm per viure una edició especial conjunta del Lost & Found i el Van Van que, tot i l’amenaça de pluja, va tornar a ser un èxit de públic. Tot i tenir el compte corrent tremolant no vaig poder evitar donar un cop d’ull a la parada de Cosmic Records, la botiga online del DJ Alex Gasulla, on vaig deixar-me els quartos amb vinils delicatessen de The Pantano Boas, Wipers, Tex & the Horseheads i Sonic Youth. Pobre i feliç alhora vaig buscar un foodtruck per assaborir encara més el botí. El colesterol pels núvols m’obligava a descartar bona part de l’oferta (una hamburguesa veggie no és una opció per a mi), però per sort vaig retrobar-me amb els cracs peruans de Warike.

Va ser una llàstima perdre’m el seu showcooking perquè m’hauria encantat conèixer tots els secrets d’un dels seus plats estrella, el ceviche de pop més deliciosament àcid i picant que he tastat mai. Ara que ho penso: tinc fins demà dissabte per pregunta-ho a ells directament al Van Van Var (Pujades, 27), el bar on cada setmana un nou projecte de street food s’encarrega del menú gastronòmic i que des de dilluns ocupa el Warike de la Roser Comellas i el Jeff Espinoza.

P.D.: En la seva pròxima edició, 19 i 20 de maig, el Van Van obrirà al públic les portes de la seva nova casa, la Confraria de Pescadors de Barcelona. Ens veiem al moll del Rellotge!