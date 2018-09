‘Catalunya Galtes Tour’, la guia definitiva

Jordi Sabatés Ametller és mestre de cerimònies a l’Estraperlo Club del Ritme de Badalona i al programa Maximum Clatellot de Ràdio Pica, rascacordes als grups Zombi Pujol, Budellam i Afganistan Yeye’s; per resumir-ho clar i català: un poca-solta professional. Com si amb aquests galons no n’hi hagués prou perquè servidor en fos fan, ara fa unes setmanes va compartir a Facebook un PDF de 74 pàgines que, sota el títol de Catalunya Galtes Tour 2018, rememora amb tot luxe de detalls la ruta gastronòmica que va fer durant 14 dies d’agost amb la Sara, la seva companya, per diferents localitats de Catalunya tot gaudint de bona teca, bon mam i bona música al cotxe. És un document tan aclaparador, divertit i finalment útil que sentia la necessitat de cedir-li la paraula.

“Després de la gana que vaig passar l’any passat a New York”, comenta en Jordi, “on pel preu d’unes galtes em donaven un capuccino, enguany vaig decidir fer un tour per visitar llocs de Catalunya que desconeixia i, alhora, reivindicar les galtes, un plat barat, típic i boníssim de la nostra gastronomia que està deixat de la mà de Déu i es menysprea en favor d’altres més cosmopolites. Amb la parenta vàrem fer una votació a l’estil Joc de cartes de cada àpat i, un cop acabat el viatge, com que la gent m’ho demanava, em vaig engrescar a fer la guia completa i penjar-la a les xarxes socials”.

També va compartir-hi l’analítica que confirma que la carn magra de les galtes no dispara el colesterol -¡visca!- i quan li pregunto si ja sap a què li dedicarà el tour de force golafre del 2019 es confessa “molt fan de les llenties i dels rovellons, però al preu que van necessitaria una subvenció de la Generalitat de Catalunya”. Salut i República, galtaires!