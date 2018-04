Casa Pamplinas, imagina una masia a la ciutat

Imagina’t una masia urbana. Imagina’t un lloc senzill però amb encant. Discret però amb màgia. Amb una brasa de les bones. Amb producte del bo: verdures de l’hort, carn tendra, pa de pagès, postres de l’àvia. Perfecte per anar-hi amb amics, per fer-hi celebracions, per allargar la sobretaula, per divertir-se. Un lloc per recordar. I ara imagina’t tot això sense haver de sortir de l’Eixample. Tan fàcil com anar-hi passejant, sense pressa, sense cues, sense l’esforç d’agafar el cotxe i desplaçar-se. Doncs això. Al carrer Londres entre Casanova i Muntaner, a l’alçada del número 84, baixes uns graons que passen pràcticament desapercebuts i et plantes al mig del Montseny -més o menys-. Un restaurant amb aires rústics, taules de fusta fosca, parets de pedra, làmpares antigues, bigues pesades i cadires de vímet. Calidesa en estat pur. Aquest és el marc perfecte per sotmetre’s als plats més típics de la cuina catalana: cuina autèntica, sense artificis.

A la cuina de Casa Pamplinas el temps no ha passat: la cuina és la de sempre i la brasa la gran protagonista. Les verdures són un hit : gustoses i generoses; l’hamburguesa trufada arriba carregada i es fa devorar. Les gírgoles, els cargols a la llauna, l’escalivada, les carxofes a la brasa, les patates al caliu. En fi, queda clara la fotografia, la idea, el concepte. Zero artificis, 100% autenticitat.

Aquí es ve a menjar molt i bé. Amb amics i en grups grans. A la nit i al migdia. Entre setmana, el menú per 12 euros és fantàstic. I els caps de setmana us recomano el següent: reserveu el privat, a la terrasseta del darrere, i us prometo que us oblidareu que sou al mig de la ciutat.u

Carrer de Londres, 84 (Barcelona)