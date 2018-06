Casa Leopoldo,saltar 90 anys enrere

Salto del Born al Raval esquivant la Rambla i fent drecera pels carrerons i hi arribo pràcticament per intuïció. El cartell que anuncia Casa Leopoldo s’alça damunt un local petit del carrer Sant Rafael, just quan es troba amb la rambla del Raval. És diumenge i està carregat de famílies. El local va reobrir el 2017, reformat amb tot el gust del món i mantenint l’essència i el respecte per tot allò que representa. Fotos dels gairebé 90 anys d’història, rajola hidràulica a les parets, cuina vista, estovalles impecables, cambrers uniformats i un parell de picades d’ullet al gran ambaixador del restaurant: el detectiu Pepe Carvalho, protagonista de les novel·les de Manuel Vázquez Montalbán.

El local va obrir l’any 29 i ara, després d’una breu pausa, ha tornat a obrir per oferir grans plats de la cuina tradicional catalana amb una fórmula actualitzada de menú-carta a preus populars: trinxat de la Cerdanya, canelons amb beixamel, esqueixada, fideuà, fricandó i un seguit de clàssics de la nostra cuina. El lloc és meravellós i, tot i que està ple a vessar, les taules mantenen la distància adequada per garantir la intimitat. El restaurant està dividit en tres sales i nosaltres seiem a la més petita, taula rodona amb vista general. La carta juga amb entrants, segons plats i postres en format de menú dinàmic, canviant i a preu tancat. Entre les receptes mítiques destaca el cap i pota Pepe Carvalho, però ens acabem decantant per la truita de gambes, l’escalivada casolana i el llenguado a la brasa. Tot això rematat amb una torrija que és un clàssic i un must de la casa. Les sobretaules s’allarguen, però el servei manté l’atenció personalitzada que requereix un local com aquest. Aquí no es fa fora a ningú. A fora, una llarga tarda d’estiu i els carrers assolellats del Raval a punt per fer de teló de fons de la digestió. u

Carrer de Sant Rafael, 24 (Barcelona)