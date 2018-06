Cafè Emma, un bistrot al bell mig de l’Eixample

És el dissabte del Sónar. Tinc entrades des de fa temps però un rodatge d’última hora em porta al Cafè Emma. Baixo pel carrer Pau Claris amb aquella pau de dissabte a les cinc de la tarda. Passo per la llibreria Documenta, passejo, remeno, compro i surto. Dues passes més enllà, una terrassa très chic et très française anuncia el Cafè Emma. A fora, plantes, cadires de fusta i entramat blanc i blau. Empenyo la porta i hi entro: una barra de fusta imponent, miralls a totes bandes, taules de marbre i pissarres que anuncien les especialitats de la casa. Sona Miles Davis i encara no ha arribat ningú. Meravellós.

Sec a la taula del fons. Davant meu, tota la sala. Demano una copa de vi i unes olives. I repasso la carta unes vint vegades. El Cafè Emma és acollidor, tranquil, agradable. T’hi sents a casa des del minut1 i és el lloc perfecte per a un àpat íntim, una conversa d’amigues, una reunió de feina o una cita de Tinder. L’entorn s’adapta a qualsevol ocasió. Mentre espero la resta de la taula, desenfundo l’ordinador i demano unes ostres per calmar la gana: com un glop de sal marina! El Cafè Emma aposta per tot allò amb un toc francès i recupera el concepte bistrot amb matèries primeres d’alta qualitat però de manera senzilla, sense pretensions. I a uns preus molt assequibles.

Avanço feina i demano abans que arribi la resta. Amanida de mongetes i carxofes, tàrtar de salmó, ventresca de tonyina, risotto d’espàrrecs, calamar farcit de ricotta i coca amb pa amb tomàquet. Els xefs Romain Fornell i Michel Sarran han donat forma al seu particular homenatge a la cuina popular francesa i Barcelona somriu, perquè, d’alguna manera, ara pots viatjar a la capital francesa sense sortir de l’Eixample. Pas mal.

Carrer de Pau Clarís, 142, Barcelona