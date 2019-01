Bruce Springsteen, de Broadway a... Vilanova de Bellpuig?

Divendres passat a Vilanova de Bellpuig la van fer grossa. Feia temps que ho preparaven i els esdeveniments es van anar alineant perquè la cosa acabés resultant creïble. El Boss desmentint rumors d’una possible gira amb la E Street Band aquest 2019. L’espectacle recent Springsteen on Broadway estrenat a Netflix i publicat en disc feia albirar l’esperança que potser giraria tot sol. Una trobada de representants del No Surrender amb la filla de Springsteen, a qui li va encantar la moguda que munten en homenatge al seu pare en aquesta població de 1.200 habitants del Pla d’Urgell. Per a qui no ho sàpiga, el No Surrender és un festival en què músics de tot el món s’apleguen per tocar junts música del Boss. Aquest juliol, en la segona edició, hi van assistir 5.000 persones, 1.083 de les quals eren músics de vuit països diferents, que van interpretar plegats Badlands. La màxima il·lusió dels organitzadors és que Springsteen finalment visiti el festival i un dels impulsors, Josep Maria Pons, assegura que té la sensació que vindrà. Per això té sempre reservada una habitació, amb unes sabatilles a punt. De tant voler-ho, al No Surrender van idear una innocentada que ha fet la volta al món i segons la qual el Boss faria un concert exclusiu al No Surrender el 29 de juny del 2019, enmig d’una gira europea que passaria per Barcelona (dues dates), Madrid i Sant Sebastià.

El que Pons i els seus col·laboradors potser no havien calculat bé és que la broma acabaria resultant creïble i que farien dubtar molta gent. Diversos mitjans espanyols van trucar per confirmar o desmentir la notícia i TVE s’ho havia empassat del tot. El cartell, que incloïa més d’una vintena de dates, de Göteborg a Dublín, estava tan ben fet que encara circula entre fans de tot el món, que es deuen preguntar on deu caure, això de Vilanova de Bellpuig. Una família australiana va trucar als 10 minuts de fer-se pública la broma per por de quedar-se sense entrades, i ves a saber què dirà Springsteen quan li arribi el cartell per una banda o altra. Sembla una d’aquelles bromes que fas esperant que es faci realitat i, qui sap, si potser acabarà passant alguna cosa. De moment, la repercussió internacional del festival ha fet que l’organització -uns quants amics del poble- rebés propostes de traslladar-lo a Madrid, a Noruega o a Nova Jersey. Ells no s’ho plantegen, tenen clar que s’ha de fer a Vilanova de Bellpuig, tot i que cada edició és una nova aventura i caldrà veure si la d’aquest 2019 és viable, però, com diu la cançó, per ara no es rendeixen.

Mentrestant, els fans catalans del Boss s’hauran de conformar amb les dues hores i mitja de monòlegs i música acústica de Springsteen on Broadway, enregistrat al Walter Kerr Theatre de Nova York, entre el 12 d’octubre del 2017 i el 15 de desembre del 2018. A qui no li interessi l’autor de Born in the USA li semblarà un metratge excessiu, però qui tingui una mínima curiositat per la seva música i trajectòria vital ho trobarà deliciós. Els monòlegs, alguns extrets de la seva autobiografia, tenen una cadència magnètica i una meravellosa capacitat d’emocionar, de fer riure i de traslladar-nos als paisatges fabrils, de llargues carreteres i grans horitzons de l’Amèrica de classe obrera de Springsteen.