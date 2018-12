La vida avança a cop de petites il·lusions. Petits reptes, projectes, moments que et fan avançar. Un missatge, un regal, una trucada. Però també una conversa, un llibre, una escapada, un àpat. La successió de tots aquests petits gestos et fa avançar amb ganes que arribi el següent. I així, gairebé sense adonar-te’n, vas empenyent la vida. Els àpats, que és el que fem de forma més recurrent i organitzada, són com petits regals que ens fem per parar i avançar. Jo fa temps que he deixat de menjar per menjar, vull dir que ho faig a consciència. Triant bé el què, el com, el qui i el quan. I encara que sigui davant de l’ordinador i en 15 minuts, miro que sigui un petit gran moment.

Així he descobert el BreatheGreen: un petit temple de menjar sa, conscient i emocionant. Emocionant perquè es prepara des de l’emoció. Conscient perquè no hi ha res perquè sí: cada decisió està justificada amb l’objectiu final d’alimentar i cuidar. I sa perquè tot està pensat perquè puguis gaudir d’un menjar saludable, sense greixos ni additius, amb plats equilibrats i cuinats al moment. Orgànics i ecològics, per menjar allà o per emportar-te, i fins i tot per fer-te enviar a casa o a l’oficina. El millor de BreatheGreen és que et permet dissenyar el teu bowl a mida (per als perepunyetes que sempre tenim demandes especials) i farcir-te’l amb tots els capricis que et puguis imaginar: alvocat, algues, tomàquet sec, edamame, moniatos, festucs, ametlles i incomptables delícies més. O, si tens menys temps (i sobretot, menys punyetes), escollir entre els més de vint bowls de la carta. De moment tenen un local al carrer Sardenya, però atenció, perquè els Reis ens portaran un nou local seu a Diagonal amb Tuset. Sigueu bons, que ens el mereixem!

Carrer de Sardenya, 340 (Barcelona)