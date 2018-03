Boko, cuina asiàtica feta al moment

El local fa olor d’acabat d’inaugurar: tot nou, tot impecable, tot per estrenar. Són les nou del vespre i des de fora s’intueix moviment als fogons a través de la barra que presideix el local i de la cuina que s’entreveu just al darrere. La màgia de quan tot està a punt de començar: el Boko està especialitzat en menjar asiàtic i ofereix plats de països com el Japó, Indonèsia, la Xina, el Vietnam, les Filipines i sobretot Tailàndia, la gran protagonista.

Hi entro. L’espai és meravellós: fusta, miralls, ferro; un rotllo molt càlid però a la vegada industrial, l’equilibri perfecte. I el format del restaurant respon al concepte de street food : hi arribes, mires la carta, demanes i tu mateix agafes els plats i els portes a taula. Com si es tractés d’un food truck i l’espai del restaurant fos un carrer a l’aire lliure on seure i menjar. Pràctic, ràpid i supergustós. De fet, és un dels aspectes diferencials del Boko: menjar fet al moment, d’altíssima qualitat. Producte fresc, de proximitat i fet a l’instant. No hi ha res prepreparat i es nota en cada mos. Cada plat està elaborat amb amor i dedicació. Es fa al moment i se serveix right away. Per a cada comanda. Per a cada client. Una filosofia que apliquen també al servei de take away que porten al seu ADN. L’etiqueta fresh delivery els defineix: menjar a domicili, sí, però tot fresc i fet al moment. Per tant, podríem dir que el Boko (dels fundadors de Sushifresh) es mou entre el fresh delivery i l’ slow food, i ho comprovo en els plats que demano per emportar-me: pad thai, curri verd, tàrtar de salmó i mochi de te. Sens dubte, un superdescobriment a la ciutat: producte de qualitat, fet amb amor i a uns preus TOP. ¿Us imagineu un menú d’aquest nivell per 9,50 euros? Doncs això.u

Ronda General Mitre, 169 Barcelona