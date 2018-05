Bodega Balmes, mantenir l’essència d’un clàssic

Són les 8.30 del vespre. Finestrals oberts de bat a bat. Les safates de producte fresc impecables i per estrenar: olives, seitons, croquetes, formatges, ensalada russa (un must!), el sortidor de cervesa preparat per treballar fort. A fora, el carrer Balmes comença a afluixar. Botes de vi old school pràcticament a peu de carrer conviden a entrar i a degustar vins i tapes: les del dia i les clàssiques; les més elaborades i les més senzilles. Aquí el producte mana i l’estil és casolà i genuí.

La part del davant de la Bodega Balmes fa 20 metres quadrats a tot estirar. Un barra de marbre combina alumini i fusta, vuit tamborets, tres taules altes minúscules i una barra petita que dona al carrer. Murmuri de fons en un espai on no saps si tot és pura intimitat o just el contrari. Segurament el contrari, perquè en qüestió de pocs minuts l’espai queda plagat de gent i ràpidament tens la sensació que no hi cap ni una agulla.

Seiem a la barra i parlem d’ingenuïtat. Ho fem en el sentit més estricte i etimològic de la paraula mentre citem el filòsof Josep Maria Esquirol. Ingenuïtat en el sentit de genuí, autèntic, original, de debò. Pur. Exactament tot allò que respira aquest bar i el seus propietaris: tres germans que s’han atrevit a reobrir una bodega que era un clàssic i a mantenir l’autenticitat de la seva essència. Mentre ens tiren dues canyes de les ben tirades, fem un cop d’ull a la carta: humus, pernil, bombes, escalivada, burrata amb ruca, ous trencats amb gules, tonyina vermella and so on. Es respira el gust per la feina ben feta, i la importància de degustar a poc a poc un producte tan simple però excel·lent. Això és una oda al producte honest i als locals més genuïns i autèntics de Barcelona.u

CARRER DE BALMES, 363 (BARCELONA)