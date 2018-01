Blanc, menú més una sessió de ‘spa’. ‘what else’?

Una façana de les que imposen, moqueta a terra, daurats a les baranes i una passarel·la llarga que et prepara per accedir a un dels grans hotels de Barcelona: soc al Mandarin. Olor de confort, sensació de tradició i modernitat. Ganes màximes. El pla d’avui és extremadament sensorial. Baixo les escales i em planto al restaurant Blanc. L’espai és meravellós i transmet serenor des del minut zero. T’hi podries passar tot el dia: cadires a l’estil Emmanuelle, taules estratègicament ordenades per tenir intimitat i un concepte gastronòmic basat en productes estacionals. La fórmula perfecta. Desembarco (bossa, abric, ordinador, telèfon), m’assec i demano una aigua amb gas. Arriba la carta... Tot sona meravellosament bé: un empedrat de llagostí i verdures, una sopa de tardor, un saltat de bolets i botifarra, un peix del dia que avui és turbot, uns canelons a la barcelonina, arròs de verdures. Oh là là! Comencen a desfilar plats i les primeres matèries són sensacionals: celebren el producte de temporada i de proximitat. Hi ha amor en cada detall i sensibilitat en cada gest. Tot és perfecte. I rere aquest engranatge que funciona com un rellotge suís hi ha el nom de Carme Ruscalleda i les seves set estrelles Michelin.

L’objectiu de Ruscalleda és oferir una experiència sensorial i gurmet amb plats tradicionals i moderns, saludables i exquisits. I la bona notícia és que les seves elaboracions es poden degustar amb el fantàstic menú migdia, que inclou un carro de postres que és un deliri per als sentits. Tot plegat per 36 euros. Not bad. Però la millor cosa és que no s’acaba aquí! Aquesta meravella gastronòmica es complementa amb la possibilitat d’unir-la amb el relax i benestar de l’ spa de l’hotel, en un concepte que han batejat com a Spa&Lunch: massatge Essència Oriental + menú. Comença l’any i ens mereixem un bon regal. O no?u

Passeig de Gràcia 38-40 (Barcelona)