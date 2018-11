El Black Friday, Amazon... i els manters

El nostre cunyat ha visitat fa poc Barcelona i ha tornat escandalitzat. Sabeu per què? No és per l’especulació urbanística, per la gentrificació, pels desnonaments o pels veïns que es veuen obligats a abandonar el seu barri de tota la vida per culpa del preu del lloguer. Tampoc és pel turisme de masses o perquè Ciutat Vella ja no sigui amable amb els barcelonins. El cunyat -que ningú s’ofengui, és un cunyat imaginari i, a més, tots som cunyats del nostre cunyat- ha quedat perplex per culpa del que li sembla que és el principal problema de la ciutat: els manters! Ah, això sí que fa mal al petit comerç, diu, mentre revisa el mòbil per comprovar l’estat de la seva última comanda a Amazon. Perquè -i això ho traurà com a tema de conversa el dia de Nadal- ell ho compra tot per Amazon. Ell és pràctic. Ell aprofita les OFERTES. Com el Black Friday. Pensa aprofitar-lo per fer totes les compres de Nadal i així s’estalviarà un munt de diners. Com diuen a Media Markt, el nostre cunyat no és tonto.

El que potser no sap és que els treballadors d’Amazon estan en litigi amb l’empresa i que, segons El Confidencial, el gegant del comerçonl ineintenta desactivar la vaga amb “amenaces velades i desviament de paquets”. Però, esclar, això al nostre cunyat tipus li interessa poc, perquè ell està amb el petit comerç, aquell a qui fan tant de mal els manters. I amb Nike i amb Adidas i amb Louis Vuitton. I tantes i tantes grans marques que, segons SOS Racisme, sistemàticament no s’han presentat als judicis contra cap manter perquè consideren que les possibles pèrdues són del tot irrisòries. Al nostre cunyat, en canvi, li semblen del tot intolerables.

Yeray S. Iborra és col·laborador d’aquest suplement i autor del llibre Vida mantera. Retrat circular de la venda ambulant (Dakar-Barcelona), que publicarà Octaedro a principis del 2019 i per al qual ha estat dos anys fent un intens seguiment al col·lectiu de manters de Barcelona. El periodista explica que, a requeriment dels comerciants, “l’Autoritat Catalana de la Competència (ACC) va dir que no existia infracció en matèria de competència en l’exercici de la venda ambulant [...] i va descartar que la venda ambulant tingués conseqüències «prou greus» al mercat”. Una altra cosa són les molèsties que puguin ocasionar a la via pública, un possible problema de seguretat als accessos del metro o, per dir-ho suaument, alguns prejudicis fortament arrelats i convenientment atiats per alguns mitjans de comunicació. “Per a mi el debat és si és normal que en la nostra societat hi hagi gent que porti deu anys vivint aquí i que estigui fora del sistema. El debat és de drets civils i polítics”, reflexiona al llibre Andrés García Berrio, membre d’Iridia - Centre per a la Defensa dels Drets Humans i advocat defensor de venedors ambulants en diverses ocasions.

Mentrestant, els manters, que han creat la seva marca, tenen un local i s’han constituït en associació amb la intenció de convertir-se en cooperativa, han de seguir fent allò que cantava Lory Money: “ Si viene policia, hago Santa Claus ”. És a dir, recollir el farcell i sortir corrents.