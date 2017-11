Bicnic, pícnic gastronòmic al mig de la ciutat

El carrer Girona de Barcelona s’està posant interessant. A punt de convertir-se en una via per a vianants, hi comencen a obrir botigues, restaurants i locals que val molt la pena descobrir. Just al costat de la llibreria i el restaurant Malpaso, a uns metres del Parking Pizza i porta per porta amb el mític Betlem, acaba d’obrir les portes el restaurant Bicnic: un pícnic gastronòmic al bell mig de la ciutat.

Tot just entrar em trobo amb el Ferran Mitjans i l’Oriol Armengou (estudi Toormix), que, juntament amb el Víctor Ferrer del restaurant Betlem, han ideat un concepte de restaurant que proposa parar, menjar i disfrutar. I fer-ho a dues velocitats: la FAST i la SLOW. Em parlen del projecte des de la passió: amb l’amor, la devoció i l’entusiasme de les coses ben fetes. Amb atenció al detall i al concepte: l’interiorisme, les etiquetes, la música, els uniformes, la carta. Sens dubte, és un establiment parit i conceptualitzat des del disseny.

El restaurant està inspirat en la idea d’escapar-se de la ciutat des de dins de la mateixa ciutat: un viatge que comença a la barra FAST -que simbolitza una àrea de descans- i va cap a la zona SLOW -que és l’àrea de desconnexió i d’entorn natural-. La FAST és per al dia dia, per improvisar, per picar alguna cosa, ràpid però bé; la zona SLOW és una proposta més experiencial: l’espai recrea un passatge mediterrani i et convida a planificar, a organitzar un sopar amb amics, parella o família. Aquí, el temps s’atura.

Seiem just davant el paisatge del Pedraforca i ens arriba un ravioli amb fusta de clàssic, un tiradito de tonyina i uns ous amb ceps i burrata que és pura obligació tastar-los. Un rap, uns calamarcets i... què més cal dir: correu a tastar-ho!

Carrer Girona, 68 (Barcelona)