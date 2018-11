Batuar:còctels, llibres i moniatos

L’espai és impressionant. Aclaparador. Pujo per una enorme escalinata de marbre. Al primer pis, trepitjo parquet noble i del sostre pengen làmpares que són obres d’art en elles mateixes. L’edifici és del segle XIX, d’estil vuitcentista neoclàssic, i respira tota la història pròpia del lloc -va ser la seu del gremi de cotoners-, però ha estat restaurat amb un gust i un respecte immensos fins a convertir-se en l’hotel Cotton House.

Al primer pis, el restaurant Batuar. Un oasi enmig de l’Eixample carregat de bon gust, serenor, art, natura i gastronomia. Elegant i discret a la vegada. Fresc i sofisticat. Complet, en si mateix. I amb un hit : servei ininterromput de la carta des de les 7 del matí. Si vivim i treballem de forma interrompuda, també hem de poder menjar-hi: la sensació de llibertat de no haver de regir-te pels horaris estàndards que cada dia ho són menys. Avui dinem tard. Són les 15.30, arribo en bici, justa de temps però tècnicament puntual. Arriba la carta i saludo l’Eva de Gil, la xef. Respira frescor, joventut, risc i ambició. Com la carta: escarxofes escabetxades, burrata amb kale i pinyons, torrada d’anguila i foie, moniato amb figues i formatge blau, croquetes d’ànec i dàtil; cuina amb producte de mercat i qualitat inqüestionable. Fem una mica de tot i tot és excel·lent. I quan acabem, cap a les 6 de la tarda, ens tempten amb la carta de còctels del bar del restaurant, que és una absoluta joia. Només veure’l ja val la pena. Decideixo canviar els còctels pels llibres i, abans de marxar, trec el cap a la biblioteca que hi ha al costat del restaurant. Sec i admiro. És un espectacle. Un petit miracle. En resum: moniatos, còctels i llibres, penso. I no sé amb què quedar-me.u

Gran Via de les Corts Catalanes, 670 (Barcelona)