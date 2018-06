Barracuda, entrar de cop a l’estiu

Amb aquest estiu que arriba però que no acaba d’arribar del tot, anar al Barracuda és entrar-hi de cop i de cap. De 0 a 100 et plantes en aquella agradable sensació d’estar en ple agost. Primera línia de mar, brisa, xancletes, tirants i sol radiant que, avui, crema. I no només això: de cop, la sensació de tenir tot el temps del món. Dinar al Barracuda és menjar amb aquella il·lusió de llibertat que donen les vacances.

Arribem i seiem a la taula que dona directe al mar i des d’on veiem els avions enlairar-se. Un peu a la sorra i l’altre entre les onades. Veus de fons, famílies que celebren aniversaris, grups d’amics que arriben a dinar sense haver dormit i parelles de tota la vida. A taula: gastronomia responsable i conscient i un estil de cuina mediterrània i senzilla en què l’arròs s’enduu tot el protagonisme. En línia amb l’última tendència, el Barracuda és un local amb filosofia ecològica i on tot el producte és de proximitat.

Una canya, unes olives i una carta que, primer, convida a compartir: croquetes, bunyols, anxoves, cloïsses, navalles, amanides. I, això sí: després de compartir, et regala un segon com Déu mana: arròs (amb verdures, navalles, llamàntol, pop…!) o un bon peix salvatge. I molt important: és imprescindible quedar-se amb un raconet per acabar d’omplir l’estómac amb les postres, que són pur pecat: sobretot el tiramisú i l’infal·lible cheesecake.

El Barracuda és una escapada perfecta (Castelldefels, a 20 minuts de Barcelona) i segurament és la terrassa més demandada a uns quants quilòmetres a la rodona. Un xiringuito de mar reconvertit en restaurant de platja però que ha sabut mantenir la màgia del concepte xiringuito. El ritme, el menjar i el to, respira pura autenticitat.

Ribera de Sant Pere, 17 (Castelldefels)