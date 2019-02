Barraca, més que un paradís dels arrossos

Són tres quarts de quatre, Barcelona amb ambient gairebé primaveral, la Barceloneta plena a vessar de gent i a l’encreuament del passeig Marítim amb el carrer Salamanca hi ha cua per dinar com si fossin les dues del migdia. La llibertat dels horaris del cap de setmana i el poder del boca-orella d’un bon restaurant. Soc a la Barraca, una arrosseria que aposta pel producte sa, ecològic i de proximitat. Cuina oberta i ininterrompuda, fogons a tot gas, comensals engrescats amb converses i vistes a l’horitzó on es divisa el mar fins a l’infinit.

Seiem en una taula al costat de la finestra i som testimonis de l’agitada activitat que es respira a la vora del mar. Les cartes arriben ràpid i decidim sense dubtar. Per picar: una burrata, un carpaccio de tonyina tallat a mà i unes anxoves. Ens quedem amb les ganes dels musclos, les navalles, les croquetes, els calamars, la bomba de la Barraca i els fregits en diferents formats. De segon, tot i que les paelles són el hit del restaurant (mixta, d’arròs bomba, d’arròs negre, marinera, de verdures ecològiques) ens decidim per un peix del dia a la planxa i un peix del dia al forn. Arriben ben emplatats, generosos, majestuosos, amb verdures i amb ganes de ser devorats. Són tendres, gustosos, es desfan a la boca i són fàcils de fer passar avall. Agafant embranzida, te’n podries menjar un parell i tot. Així que tot i que el New York Times va descriure la Barraca com “ A paella lovers paradise ”, nosaltres descobrim que hi ha vida més enllà dels arrossos i que val la pena anar a la Barceloneta per regalar-se un bon peix fresc i unes bones vistes de capvespre a la ciutat més bonica del món.u

PASSEIG MARÍTIM DE LA BARCELONETA, 1 (BARCELONA)