‘Barbecue’: històries al voltant del foc

Admiració i enveja és el que he sentit tot visionant Barbecue, el documental en què la parella de cineastes australians formada per Matthew Salleh i Rose Tucker recorren el món per apropar-nos les històries que espurnegen a l’entorn de l’ancestral ritu de fer carn a la graella. Durant nou mesos van recórrer tots sols 12 països per intentar desxifrar les claus antropològiques que podrien explicar la pervivència d’aquest acte comunal tot mostrant les particularitats tècniques dels diferents indrets i donant veu als anònims artífexs de fer que la fusta cremi i la carn fumegi.

Salleh i Tucker es van donar a conèixer l’any 2014 amb Central Texas Barbecue, un curt documental que anticipava el seu interès per l’arrelament cultural de la barbacoa i en el qual visitaven cinc històrics locals de l’estat BBQ per excel·lència. En fer el salt al llargmetratge han recuperat alguns d’aquells testimonis, però crec que el fragment texà queda ara empetitit en comparació amb d’altres on, ja sigui per la profunditat de les reflexions dels seus protagonistes o per la realitat sociocultural en què es desenvolupen, la unió de foc, carn i ésser humà és més captivadora.

Històries inoblidables

Penso en els armenis que brinden amb vodka just després d’enllestir la khorovat per a la família i remarquen el seu arrelament a la terra que els ha vist néixer i els ha alimentat. En el mongol que valora la tranquil·litat mental que li aporta viure a l’estepa i que gaudeix del boodog de cabra que ha preparat per a la dona i els fills. O en el jove sirià que manté en secret la mescla d’espècies amb què cobreix els talls que conformen el xauarma més preuat del camp de refugiats de l’Unicef on viu, a la frontera amb Cisjordània. Passeu per Netflix (si no sou vegetarians) i sentireu la calor que desprenen aquestes i altres petites històries inoblidables.u