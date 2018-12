Bar Veraz, un bumerang sensorial

Són quarts de sis de la tarda i he quedat per sopar. Trio una taula a l’extrem del local, demano una copa de vi, detecto el privat que ens tenen reservat per més tard i desenfundo l’ordinador per aprofitar el temps fins que la gent comenci a arribar. L’espai és inspirador i evocador. De fet, és trepitjar el vestíbul de l’hotel Edition i oblidar-te que ets a Barcelona. Podries ser a qualsevol lloc del món però et segueixes sentint a casa: càlid, confortable, acollidor. Soc al Bar Veraz, acabat d’inaugurar a la planta zero d’aquest hotel creat per Ian Schrager, fundador de la mítica discoteca Studio 54. L’hotel s’ha posicionat ràpidament com un dels hot spots de la ciutat i el Bar Veraz promet ser testimoni de les millors històries. I no només això: també és pioner d’un nou concepte gastronòmic de la mà del xef i director creatiu argentí Sebastián Mazzola (Pakta, Bodega 1900, Tickets) i de Sussie Villarico, fundadors del moviment global cooking in motion. La carta ofereix la visió de Mazzola de plats mediterranis clàssics amb un toc d’exotisme arran dels seus viatges pel món. Atenció al shakshuka : ous al forn amb salsa de tomàquet picant i formatge feta i suís. I als moniatos amb feta i nous o les croquetes amb emulsió d’herbes acompanyades amb musclos fumats en escabetx. Un bumerang sensorial que deixarà marca.

Ara sí, són les 9 del vespre i comença a arribar la gent. Tothom comenta el disseny i la singularitat del local. Arriba la desfilada de plats i platets i comprovem el que defensen: producte fresc, directament al plat des del Mercat de Santa Caterina i una cuina oberta tot el dia, encaixant amb els horaris impossibles de tots. Totes les ganes de donar canya a la contemporanietat.

Avinguda de Francesc Cambé, 14 (Barcelona)