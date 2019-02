Bar But, Un local per quedar-s’hi a viure

Comencem jugant amb quatre pistes, un parell de coordenades i un destí per descobrir: ple barri de Gràcia, carrer Bonavista, finestrals enormes i oberts de bat a bat, barra a peu de carrer i ambient del que ve de gust, informal però amb classe. Cerveses artesanals sobre les taules, revistes de disseny i llibres apilats. Fusta clara, bona música, cadires reciclades. Converses creuades, riures de fons, complicitat en els gestos, calidesa en el tracte. Ho tenim? Ara sí: soc al Bar But, el meravellós local que s’ha apoderat d’un dels carrers més bonics dels últims temps.

Durant una temporada hi vaig viure al costat. Vaig veure el carrer i el barri transformar-se i, amb l’arribada del Bar But, casa meva va guanyar en metres quadrats perquè el local es va convertir, literalment, en l’extensió del meu menjador. Tan confortable i familiar com estar a casa. El Bar But és un d’aquells locals que està pensat per estar-hi bé i ser feliç. Sense forçar res i sense presses. El lloc perfecte per quedar, treballar, observar i veure la gent passar. ¿I és que hi ha res millor que seure a peu de carrer i imaginar les vides de la gent anònima que passa?

La gastronomia és perfecta: ni massa sofisticada ni massa batallera. Just al punt mitjà. Desacomplexada, directa, autèntica, còmoda. La carta es basa en productes de temporada i de mercat, propers i senzills. Pots menjar a la carta o de menú. Pocs plats però ben triats i sempre servits amb gust pel detall. Sensibilitat en tots els moviments. I si arribem al punt de les recomanacions, sens dubte us he d’anomenar la russa i les braves Bar But. Són un mu st que heu de provar. Així que ja ho sabeu, si encara no teniu lloc per fer l’aperitiu aquest diumenge, anoteu: Bonavista, 8.

Carrer de Bonavista, 8 (Barcelona)