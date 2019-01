Ambassade, el més romàntic de la Cerdanya

Segurament és el restaurant més romàntic de la Cerdanya. Sostres baixos, bigues vistes, estovalles de cotó, plats de ceràmica, colors càlids. Ambient íntim. I no només això: més enllà de l’estètica que respira el local, també hi una història real d’amor, la dels seus fundadors. L’Albert i la Mélina es van conèixer a França i després de treballar al costat de grans xefs com l’Alain Ducasse o el Jean-François Piège, van decidir començar un projecte gastronòmic conjunt, a mig camí entre els dos respectius països. I així és com van obrir l’Ambassade de Llívia: una prova d’amor i un repte professional.

El restaurant es troba en una antiga casa del segle XIX que havia sigut un forn de pa de referència i respira tota el pes la història amb un punt de modernitat que el desmarca de la resta. A la carta, detall, tècnica i tradició; un menú que respira clarament un híbrid francès-català i sorprèn amb plats com l’arròs de muntanya, l’ànec sencer rostit, el pâté en croute o l’ou soufflé sorpresa amb múrgoles. Repertori clàssic francès barrejat amb la tradició de la cuina catalana i els productes de la terra.

El tracte és encantador. S’hi respira una sensació de projecte personal i vocacional que et convenç amb la seva història. L’Albert al càrrec de la cuina, la Mélina al control de la sala. Tot ho gestionen ells dos, sense equip. Esforç, dedicació i moltes hores. Potser per això s’han instal·lat a viure just al pis de dalt amb els seus fills. Així, tot queda a casa. I un últim detall que no passa desapercebut: les parets del local anuncien un tresor culinari, dedicatòries personals de grans cuiners sobre plats de ceràmica. Sens dubte, una prova de confraternitat, respecte i transmissió.

CARRER DELS FORNS, 15 (LLÍVIA)