Alba Granados,una selva urbana renovada

Compto més de viut restaurants nous mentre baixo Enric Granados fins a l’alçada de Mallorca. És dissabte al vespre, l’ambient és calorós, les terrasses a vessar de gent i tot i que són les 22 h tocades, parelles, grups d’amics i famílies encara fan cua i proven sort amb el torn de taules de quarts d’onze de la nit. Enric Granados, irreconeixible. Les llumetes de la terrassa de l’Alba anuncien una nova etapa: havent acumulat tres generacions de secrets heretats sobre la cuina tradicional catalana, ara fitxen el xef Víctor Lema per liderar una nova etapa gastronòmica. L’objectiu és mirar al futur, introduir propostes healthy i incorporar creacions menys previsibles a una cuina que se segueix (i se seguirà) fonamentant en la cuina catalana de sempre.

Entro a dins i la barra que presideix el restaurant em sembla espectacular: ampolles a punta pala, paret vista, ventiladors al sostre i plantes penjant de parets diverses. Té un punt de selva urbana. De cop, podríem ser al Soho de Nova York. O al Mitte de Berlín. O al Hoxton de Londres. Interiorisme cosmopolita, on predominen les taules ben aïllades (perfecte per a la intimitat), les plantes barroques i abundants, les butaques de pell de color vi i un bon disseny d’il·luminació. Seiem a taula, obrim la carta i es fa evident la nova proposta gastronòmica. Compartim uns primers: espàrrecs, amanida de tomàquets, bolets i tòfona, cors d’albergínia farcits de pernil; i frenem per no passar-nos. De segon, apostem per la brasa, que és espectacular i constata el respecte pel producte i per la terra: un llom de llobarro i un bacallà.

I el millor encara ha d’arribar: després del sopar, unes escales et porten al pis superior, on hi ha el Bala, un racó discret al més pur estil cocteleria clàssica però moderna per disfrutar d’una merescuda copa després d’un gran àpat.

Carrer d'Enric Granados, 34 (Barcelona)