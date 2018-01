Els nous discos que arriben aquest 2018

Amb l’arribada d’un nou any s’inaugura un ampli ventall de novetats discogràfiques que ompliran les cubetes de discos -i engrandiran la memòria dels servidors de streaming - amb alguns dels artistes pop més reconeguts del planeta. Les dones dominen el pop de masses i no hi ha indicis que el 2018 posi fi al seu regnat si tenim en compte que dues figures tan influents com Beyoncé i Madonna hi podrien llançar noves cançons. “L’any 2017 he sigut mare futbolista a Portugal, però el 2018 tornaré per vosaltres”, ha assegurat Madonna en una entrevista recent. Sigui amb nou disc, com apunten els rumors, o amb una gira mundial, el retorn de Ciccone sembla assegurat. Pel que fa a Queen B, ja fa mesos que treballa amb el seu marit, Jay-Z, en el que serà el seu vuitè disc en solitari. Altres noms femenins amb noves cançons seran Britney Spears, Selena Gomez i Ariana Grande, que està gravant amb Pharrell Williams el que serà el seu sisè àlbum. Williams també està al darrere de les produccions del polifacètic Justin Timberlake, que aquest mes de febrer llançarà Man of the woods, després de més de quatre anys de silenci discogràfic. Sony Music, la multinacional que treballa amb Jennifer Lopez, també ha anunciat nou treball de J-Lo, i s’especula que serà íntegrament en llengua castellana.

Encara sense confirmació oficial, sembla que el 2018 serà el de la tornada de Bruce Springsteen, sobretot d’ençà que el Boss va confirmar que el seu nou elapé està acabat i podrà intuir-s’hi la influència d’artistes com Jimmy Webb i Burt Bacharach. També agafarà la guitarra Bon Jovi, que traurà a la llum dues noves cançons del seu futur nou treball les properes setmanes. Més joves són els Arctic Monkeys, probablement l’actual banda de rock més gran del món, que podria publicar el seu sisè disc durant el primer trimestre de l’any. Altres grups que oscil·len entre l’ indie i la música de masses i que han confirmat novetats els dotze mesos vinents són Belle & Sebastian ( How to solve our human problems, al febrer), Julian Casablancas & The Voidz (n’han publicat un avançament), Franz Ferdinand (presentaran disc al festival Vida de Vilanova), Chvrches, Muse (al febrer es podrà escoltar el primer senzill), Gorillaz (també amb presentació al Sónar), Vampire Weekend, Courtney Barnett, Florence and The Machine, Sharon Van Etten i My Bloody Valentine, dels quals Kevin Shields ha anunciat disc imminent i gira mundial. La música negra també apunta alt amb nous discos de Frank Ocean, Kanye West (es dirà Turbo Grafx 16, però caldrà estar atents perquè ha “amenaçat” amb la possible sortida de tres elapés pràcticament seguits), Drake, Nas, Chance The Rapper, A$AP Rocky i Anderson .Paak, que confia a mantenir la seva fulgurant carrera.

El pop de casa

A casa nostra hi haurà nous treballs d’El Petit de Cal Eril, que apareixerà en tres EP entre gener i febrer; de Ferran Palau d’Anímic ( Blanc, previst per al 9 de febrer); de Roger Mas ( Parnàs, previst per a la primavera), i d’Els Pets (a la tardor). Després d’una aturada temporal, Els Catarres tornen el 6 d’abril al Poble Espanyol per ensenyar un nou àlbum, que asseguren que és “més ballable i elèctric” que mai. Altres discos que veuran la llum pròximament són els de Dorian, els mallorquins Da Souza ( Futbol d’avantguarda ), Jordi Lanuza (líder d’Inspira), Germà Aire, el valencià Alberto Montero i The Crab Apples, entre d’altres. Finalment, la música urbana continuarà agafant protagonisme amb previsibles noves mixtapes de Bad Gyal i Yung Beef.