La venjança de Mourn

Jazz Rodríguez parla com una veterana de guerra. Això sí, sense deixar de somriure. Cantant i guitarrista de Mourn, fa quatre dies que ha superat la vintena però ja ha viscut el que a la gran majoria de músics de Barcelona no els passarà mai: tocar als millors festivals del món, publicar discos amb un segell de prestigi (Captured Tracks, com Mac DeMarco i Chris Cohen) i fer gires maratonianes per Nord-amèrica i Europa. Però també el tràngol de patir, en primera persona, els problemes derivats de treballar amb la indústria -“Hi ha discogràfiques que utilitzen la seva posició de poder per aprofitar-se de les bandes”, explica- i la sensació d’haver de tornar a començar.

El nou inici és Sorpresa familia, tercer disc de la banda catalana -que surt el 15 de juny- i el primer en què han pres “el control total” de la seva carrera. Dotze cançons que naveguen entre la ràbia, l’escepticisme i un cert alè de venjança. Una ràfega de cops i guitarres pesants per cobrar factures pendents, com a Barcelona city tour, la cançó que obre l’elapé i que parla d’una part de l’escena local que les “va rebutjar”: “Hem tingut molta gent en contra des de bon principi, criticant-nos per una cosa o altra. Quan vam començar érem persones d’entre 15 i 18 anys que no sabíem res de la vida, no tenien cap dret a fer-nos sentir repudiades”, explica Rodríguez.

A causa dels problemes legals que van tenir amb el seu anterior segell (que van portar als tribunals), consideren que “han perdut dos anys”, i és a Sorpresa familia on es reflecteix tot el procés: “Expliquem tot el que hem viscut aquest temps, sobretot dins de casa”, diu la músic, que s’escolta el nou treball i el valora com “un pas més d’un grup que cada cop toca millor i té més clar què vol”. Ha valgut la pena tot això? “Finalment ens n’hem sortit i som on volíem ser. Mai més deixarem que ningú torni a aprofitar-se de nosaltres i ens faci sentir malament”. On també seran aquest estiu és fent una gira de més de vint concerts pels Estats Units i el Canadà. Deunidoret.