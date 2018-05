Els sintetitzadors de ‘Stranger things’ arriben a Barcelona

Kyle Dixon i Michael Stein van necessitar només un minut i vuit segons per convertir-se en referents de la cultura pop i formar part de la memòria col·lectiva del seu temps. És el que dura el tema central que van compondre per a Stranger thing s, la sèrie, o més ben dit, el fenomen que ara fa dos anys va revolucionar la ciència-ficció i el terror televisius. La tonada, misteriosa i obscura, il·lustra de manera perfecta la icònica careta d’entrada del xou de Netflix: unes lletres de neó vermell que es van movent fins a formar el títol. La particularitat de la banda sonora de Dixon i Stein, que es podrà sentir en directe l’1 i el 2 de juny a L’Auditori de Barcelona dins del Primavera Sound, la trobem en els instruments que van utilitzar per fer-la: una col·lecció de sintetitzadors analògics d’una qualitat i d’una textura especials. La feina d’aquests dos texans, guanyadors d’un Emmy el 2017 i que aprofitaran la seva estada al festival per fer una xerrada amb l’artista electrònica Jlin al Primavera Pro el dimecres 30 de maig, va significar la culminació del revival de la música feta amb sintetitzadors vintage i la que simula amb eines digitals els seus sons.

Es fa difícil situar l’any zero d’un revival que respon a diverses raons: a un impuls nostàlgic, a una necessitat econòmica (abarateix els costos de producció), al fes-ho tu mateix (el menjador de casa com a centre d’operacions amb els aparells comprats a eBay o amb el portàtil), i fins i tot a decisions artístiques (com la partitura electrònica de Cliff Martinez per a The knick que servia de contrapunt a una sèrie de metges ambientada a la Nova York de 1900). Ara bé, es poden assenyalar dos factors crucials que van ajudar a consolidar la seva existència: la banda sonora de la pel·lícula Drive (2011), plena de cançons de synth-pop de grups actuals que va tenir un destacat èxit comercial, i la recuperació de l’obra de John Carpenter, guru septuagenari de la música de cinema feta amb sintetitzadors i heroi de llegenda que va debutar als escenaris espanyols al Primavera Sound de l’any 2016.

L’auge dels sintetitzadors retro

El boom de la música de Stranger things arriba en un moment en què hi ha un negoci muntat al voltant d’un moviment conegut amb el nom de retro wave i synth-wave. Un auge d’artistes situats arreu del món i establerts en plataformes com Bandcamp i SoundCloud, que conviu amb una febre de segells especialitzats i de reedicions limitades a preu d’or en vinil de bandes sonores de culte dels anys 70 i 80, l’era en què els sintetitzadors i les caixes de ritmes van entrar en massa al setè art i al món del pop i del rock. De fet, Kyle Dixon i Michael Stein, líders també del grup S U R V I V E , no seran els únics representants de l’etiqueta a la pròxima edició del Primavera Sound. Franck Hueso, líder de Carpenter Brut (nom que cita el mestre i pioner nord-americà del gènere esmentat abans), presentarà en directe les cançons del seu primer llarga durada, el ballable i cinematogràfic Leather teeth (2018). I George Gold, figura internacional del retro-wave i misteriós alter ego d’un dissenyador gràfic lleidatà que s’amaga sota l’apel·latiu de Nightcrawler, portarà al Fòrum les bases a l’estil dels anys 80 i els visuals de Beware of the humans (2017), una distopia sonora postapocalíptica que s’emmiralla en la ciència-ficció de films com Blade runner i Mad Max.